Chiến sự Nga - Ukraine 30-8: Ông Zelensky nói Nga dồn 100.000 quân ở Pokrovsk; Moscow bảo vệ kết quả thượng đỉnh Trump-Putin 30/08/2025 08:23

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với cuộc họp khẩn của HĐBA sau cuộc không kích của Nga vào Kiev; Ukraine tấn công trạm bơm dầu ở Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang dữ dội sau các cuộc không kích của Moscow trên khắp Ukraine.

Ông Zelensky: Nga chuẩn bị đột kích Pokrovsk

. Ngày 29-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga tập trung lực lượng ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) khá lớn, lên tới 100.000 quân và đang chuẩn bị các hoạt động tấn công, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Tình hình ở tiền tuyến ít nhiều đã bình thường và trong tầm kiểm soát. Khu vực Pokrovsk là nơi nghiêm trọng nhất hiện nay. Tính đến sáng nay, đối phương đã tập trung ở đó lên tới 100.000 người. Họ đang chuẩn bị các hành động tấn công. Điều quan trọng là chúng ta phải biết điều này và kiểm soát được tình hình” - ông Zelensky nói.

Theo tổng thống Ukraine, các hoạt động của Nga vẫn tiếp diễn ở khu vực Kharkiv và Donetsk.

“Hoạt động của đối phương ở những khu vực này không dễ dàng” - ông Zelensky nói, cho biết thêm rằng 30 nhóm phá hoại và trinh sát của Nga đã bị Lực lượng Phòng vệ Ukraine phát hiện trong ngày 29-8.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

Ở khu vực Sumy, quân phòng thủ Ukraine đang đẩy lùi quân Nga, trong khi ở khu vực Zaporizhzhia, tình hình vẫn ổn định, ông Zelensky cho biết thêm.

Tại khu vực Lyman, một phi công máy bay không người lái (UAV) thuộc tiểu đoàn SIGNUM, Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine đã phá hủy một khẩu pháo lựu MSTA-B của Nga bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

. Cũng trong ngày 29-8, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã bác bỏ thông tin từ truyền thông về việc điều chuyển hàng loạt chuyên gia từ các đơn vị phòng không sang bộ binh.

“Các phương tiện truyền thông đã lan truyền những thông tin cho rằng lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đang được điều động sang các đơn vị bộ binh. Thông tin này không chính xác”- Thiếu tá Andrii Kovaliov, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu, nói.

Ông Kovaliov giải thích rằng, để tăng cường đúng mức cho những đơn vị cần khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu, một số quân nhân phòng không có chuyên môn quân sự không giữ vai trò then chốt trong năng lực tác chiến của đơn vị đã được điều sang vị trí khác phù hợp với trình độ.

Người phát ngôn nhấn mạnh điều này không áp dụng với các chuyên gia phòng không có tay nghề cao, những người chịu trách nhiệm bảo vệ bầu trời Ukraine.

Ngoài ra, ông Kovaliov cho biết hiện đang thành lập thêm các đơn vị phòng không mới nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

HĐBA họp khẩn về cuộc không kích của Nga vào Kiev, theo yêu cầu của Ukraine

Ngày 29-8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine khuya 27 rạng sáng 28-8, theo tờ Kyiv Independent.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Ukraine - bà Yulia Svyrydenko cáo buộc Nga “tiếp tục chọn bạo lực thay vì chấm dứt chiến sự”.

Về phía Moscow, Phó Đại sứ Nga tại LHQ - ông Dmitry Polyanskiy nói rằng những cuộc tấn công như vậy của Moscow nhắm vào tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine, bao gồm các kho vũ khí, sân bay và nhà máy UAV, chứ không phải dân thường.

Ông Polyanskiy cho rằng việc thường dân Ukraine thiệt mạng là do hệ thống phòng không Ukraine được bố trí tại các khu dân cư.

Cuộc không kích của Nga được cho là đã đánh trúng tòa nhà phái bộ của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Kiev.

Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày tại Đan Mạch, bộ trưởng quốc phòng các nước EU đã nhất trí trên danh nghĩa về việc triển khai các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine sau khi có thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

“Tôi hoan nghênh sự ủng hộ rộng rãi ngày hôm nay nhằm mở rộng nhiệm vụ quân sự của EU nhằm cung cấp đào tạo và tư vấn bên trong Ukraine sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào” - Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, nói.

“Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo lớn nhất cho quân đội Ukraine. Cho đến nay, chúng tôi đã đào tạo hơn 80.000 binh sĩ, và chúng tôi phải sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Các bộ trưởng đã nêu rõ rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine phải mạnh mẽ và đáng tin cậy” - bà Kallas nói thêm.

Nga chưa bình luận về động thái của các bộ trưởng quốc phòng EU nhưng nhiều lần cảnh báo rằng sự hiện diện quân đội châu Âu ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu ở Nga

Lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu diesel ở miền tây nước Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin vào ngày 29-8.

Theo bộ này, trạm bơm gần làng Naytopovichi ở tỉnh Bryansk, một khu vực của Nga giáp với Ukraine và Belarus, đã bị tấn công trong một chiến dịch chung của lực lượng tên lửa, Lực lượng hệ thống không người lái, Lực lượng tác chiến đặc biệt và Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) .

“Một vụ hỏa hoạn đã được ghi nhận trên khu vực cơ sở này. Hậu quả của vụ tấn công đang được xác định” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Moscow: Nga nỗ lực ngăn chặn sự gián đoạn các thỏa thuận đạt được ở Alaska

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Ngày 29-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Moscow đang nỗ lực để ngăn chặn những người phản đối việc dàn xếp vấn đề Ukraine phá vỡ sự hiểu biết đã đạt được giữa Mỹ và Nga tại Alaska, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi hiện đang làm việc để ngăn những người phản đối các bước đi nhằm giải quyết tình hình trong và quanh Ukraine phá hoại sự hiểu biết đã đạt được tại TP Anchorage (Alaska). Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - ông Ryabkov nói.

Nhà ngoại giao Nga để ngỏ khả năng Thổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới thăm Nga.

Ngày 15-8, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska (Mỹ).

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài khoảng ba giờ. Trong tuyên bố trước báo chí sau các cuộc đàm phán, Nga và Mỹ cho biết nội dung chủ yếu tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

Trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-8 đưa tin quân đội Nga tuần qua đã giành quyền kiểm soát 6 khu định cư ở Donetsk và Dnipropetrovsk.

Bộ này cho biết quân đội Nga đã thực hiện bảy cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và tấn công bằng UAV vào các địa điểm công nghiệp quân sự, căn cứ Không quân và kho tên lửa chiến thuật Sapsan của Ukraine trong tuần.