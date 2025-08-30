Nga, Iran, Trung Quốc phản ứng việc Anh, Pháp, Đức gửi thư tới LHQ yêu cầu tái trừng phạt Tehran 30/08/2025 06:46

(PLO)- Nga, Iran và Trung Quốc đã chỉ trích việc Anh, Pháp và Đức gửi thư tới Liên Hợp Quốc yêu cầu tái áp đặt trừng phạt Tehran.

Ngày 29-8, Nga, Iran và Trung Quốc đã chỉ trích động thái của Anh, Pháp và Đức nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ) đối với Tehran, gọi việc này là sự lợi dụng luật pháp quốc tế, theo đài RT.

Trước đó, ba nước châu Âu cáo buộc Tehran không tuân thủ các cam kết hạt nhân và cho rằng điều đó biện minh cho việc tái áp đặt trừng phạt.

Các cáo buộc được nêu trong bức thư mà London, Paris và Berlin gửi tới LHQ ngày 28-8, cho rằng Iran đã không thực hiện nghĩa vụ theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) về hạt nhân.

Thỏa thuận này từng nới lỏng các biện pháp trừng phạt của LHQ để đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân. Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018, khiến văn kiện gần như sụp đổ, trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng.

Nga, Iran và Trung Quốc chỉ trích Anh, Pháp, Đức liên quan trừng phạt Tehran. Ảnh: IRNA

Ba nước châu Âu lập luận trong thư rằng đã đủ điều kiện để kích hoạt cơ chế "snapback" (tự động khôi phục các biện pháp trừng phạt) trong thỏa thuận.

Bình luận về động thái của Anh, Pháp và Đức, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bức thư đã bị trình bày sai lệch như một bước đi tự động khởi động lại trừng phạt và khẳng định nó không có giá trị pháp lý.

Nga mô tả động thái của ba nước châu Âu là một "nỗ lực tùy tiện nhằm bẻ cong các quy định của LHQ vì mục đích chính trị", đồng thời cảnh báo động thái có thể làm suy yếu nỗ lực quốc tế tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán.

Tuyên bố của Nga nhấn mạnh những hành động như vậy có thể dẫn tới “hậu quả không thể khắc phục và một bi kịch mới” nếu không được đảo ngược.

Iran cũng lên án động thái của Anh, Pháp, Đức là “phi pháp, vô hiệu”, cho rằng ba nước châu Âu không có cơ sở pháp lý hay đạo lý để viện dẫn điều khoản snapback sau khi chính họ không tuân thủ cam kết.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi đe dọa sẽ thực hiện “các biện pháp đáp trả cần thiết” và cảnh báo Tehran có thể chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nếu các lệnh trừng phạt được tái áp đặt.

Trung Quốc cũng bác bỏ ý tưởng của ba nước châu Âu và đưa ra các lập luận chi tiết để phủ nhận nỗ lực kích hoạt snapback.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn cho rằng việc khôi phục trừng phạt Iran “không phải là bước đi mang tính xây dựng” và cảnh báo nó sẽ cản trở các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Trong khi đó, Mỹ hoan nghênh động thái của các nước Tây Âu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói Washington vẫn để ngỏ đối thoại với Tehran nhưng nhấn mạnh Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.