Bắt được nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội Ukraine 01/09/2025 07:43

(PLO)- Theo điều tra ban đầu, nghi phạm trong vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine - ông Andrii Parubii - đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, gồm theo dõi hành trình di chuyển của nạn nhân, vạch sẵn lộ trình và lên kế hoạch tẩu thoát.

Rạng sáng 1-9 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng khiến cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine - ông Andrii Parubii thiệt mạng, đã bị bắt, theo tờ Kyiv Independent.

“Nghi phạm đã đưa ra lời khai ban đầu. Các cơ quan điều tra đang khẩn trương tiến hành những biện pháp cần thiết để làm rõ toàn bộ tình tiết vụ án” - ông Zelensky nói.

Ông Parubii (54 tuổi) bị một người giả dạng nhân viên giao hàng bắn chết ở Lviv vào ngày 30-8. Lực lượng chức năng sau đó đã truy lùng nghi phạm trên toàn quốc.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii. Ảnh: @nypost/X

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết nghi phạm đã bị bắt tại tỉnh Khmelnytskyi (miền tây Ukraine).

“Vụ án được lên kế hoạch kỹ lưỡng: kẻ tấn công theo dõi hành trình di chuyển của nạn nhân, vạch sẵn lộ trình và lên kế hoạch tẩu thoát” - ông Klymenko nói thêm.

“Một lần nữa, lực lượng cảnh sát và Cơ quan An ninh Ukraine đã thể hiện sự chuyên nghiệp cao. Chỉ trong vòng 24 giờ sau vụ sát hại, họ đã lần ra dấu vết trực tiếp của nghi phạm, và trong vòng 36 giờ đã bắt được người này. Thông tin chi tiết sẽ được cảnh sát công bố sau” - theo ông Klymenko.

Ông Parubii là một nhà lập pháp kỳ cựu của Ukraine. Nhân vật này giữ vai trò quan trọng trong Cách mạng Cam (năm 2004) và vai trò lãnh đạo trong cuộc chính biến EuroMaidan giai đoạn 2013-2014.

Sau khi chính quyền Tổng thống Ukraine - ông Viktor Yanukovych bị lật đổ năm 2014, ông Parubii được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine.

Sau đó, ông Parubii giữ chức Phó Chủ tịch quốc hội (từ tháng 12-2014), rồi làm Chủ tịch quốc hội từ tháng 4-2016 tới tháng 8-2019.