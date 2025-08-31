Robot mặt đất và những nhiệm vụ không thể ngờ trên chiến trường Ukraine 31/08/2025 14:00

(PLO)- Ngoài các hoạt động tác chiến như đặt mìn, Ukraine còn sử dụng robot mặt đất cho các nhiệm vụ như chở hàng, vận chuyển thương binh, thi thể binh sĩ,...

Đặt mìn, chở hàng, vận chuyển thi thể binh lính,... đều là những cách mà binh sĩ Ukraine đang sử dụng đối với robot mặt đất.

Ông Oleksandr Yabchanka, phụ trách hệ thống robot của Tiểu đoàn Sói Da Vinci của Ukraine, nói với tờ Business Insider rằng có ít nhất 8 cách sử dụng các robot này.

Ngoài những cách trên, robot mặt đất còn được dùng để chở thương binh, gỡ mìn, bắn vào vị trí của Nga, phát nổ như một quả bom gần mục tiêu của Nga và thu thập tin tình báo.

Dưới đây là những gì được biết về hoạt động của robot mặt đất trên chiến trường Ukraine.

Tổ hợp robot mặt đất Murakha của Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Đặt mìn và vận chuyển đạn dược

Các robot đang được trang bị súng trường và những loại vũ khí khác để có thể bắn vào vị trí của Nga, giúp binh sĩ Ukraine tránh khỏi hỏa lực đáp trả. Ông Yabchanka mô tả chức năng này là “phức tạp nhất về mặt triển khai” nhưng nó cho phép đơn vị của ông thực hiện những việc “ngay cả những người lính bộ binh dũng cảm nhất cũng không thể làm được”.

Ông Yabchanka cho biết một trong những cách dùng “hứa hẹn nhất” đối với lực lượng Ukraine là dùng robot như một quả bom. Lý do là robot có thể mang nhiều thuốc nổ hơn hẳn so với một chiếc máy bay không người lái (UAV) và tiếp cận gần hơn bất kỳ con người nào có thể làm được.

Ông cho biết những UAV lớn nhất có thể mang mìn nặng khoảng 10 kg, trong khi những robot mặt đất nhỏ nhất có thể chở hơn 22 kg mìn.

Ông Yabchanka mô tả nhiệm vụ này là “rất nguy hiểm” đối với binh sĩ, bởi “cả đàn UAV của đối phương luôn lượn lờ trên đầu”.

Ngoài mìn, robot còn có thể vận chuyển các nhu yếu phẩm mà binh sĩ cần, từ lương thực, nước uống cho đến đạn dược. Ông Yabchanka cho biết một hệ thống robot có kích cỡ trung bình có thể chở nhiều hơn khối lượng mà khoảng 10 binh sĩ thường mang theo.

Khác với UAV, robot còn có khả năng gỡ mìn.

Robot có thể đi trước binh sĩ để kiểm tra lộ trình có an toàn hay không. Nếu robot vướng phải mìn thì chỉ chúng bị hư hại, vẫn tốt hơn là con người bị thương hoặc thiệt mạng.

Ông Yabchanka cho biết đơn vị của ông đã bắt đầu dùng robot để thu gom thi thể binh sĩ. Thông thường, công việc này cần khoảng 8 người lính và họ phải liều cả mạng sống. Ông nói đây không phải là giải pháp hoàn hảo: robot có thể mất kết nối hoặc trúng mìn, đồng nghĩa với việc binh sĩ vẫn phải trực tiếp tham gia hỗ trợ.

Một robot mặt đất của Ukraine. Ảnh: UNITED24

Robot mặt đất vẫn còn một số điểm yếu

Công nghệ robot đang phát triển và cải thiện, nhưng ông Yabchanka cho biết vẫn còn nhiều hạn chế.

Các robot có thể thu thập tin tình báo thông qua camera, nhưng không hiệu quả bằng UAV trên không. Ngay cả những chướng ngại vật đơn giản như cỏ cũng có thể hạn chế chức năng thu thập tin tình báo của robot, ông Yabchanka lưu ý.

Cũng theo quân nhân này, một vấn đề khác là robot có thể mất kết nối liên lạc và rồi trở thành “một đống sắt vụn đắt tiền”.

Nhiều công ty đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ khác để giúp robot tự di chuyển mà không cần điều khiển trực tiếp, nhưng đây là một cuộc đua phát triển liên tục.

Tuy nhiên, ông Yabchanka cho biết cách này chỉ dùng khi không còn lựa chọn nào khác. Nếu robot bị mất kết nối, người lính bị thương sẽ bị bỏ lại giữa chiến trường, không có đồng đội bên cạnh và dễ dàng bị UAV của Nga phát hiện.

Công nghệ đang tiến bộ theo thời gian thực

Công nghệ robot vẫn đang tiếp tục phát triển, và cả doanh nghiệp lẫn binh sĩ đều đang tìm ra những cách mới để chế tạo và sử dụng công nghệ này.

Ông Yabchanka cho biết đơn vị của ông đôi khi còn trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất qua các cuộc gọi video ngay từ trong chiến hào.

Một công ty sản xuất robot mặt đất cho biết binh sĩ Ukraine thậm chí còn tìm ra những cách sử dụng robot mà bản thân nhà sản xuất cũng không ngờ tới.

Việc dùng robot mặt đất trong chiến tranh không hoàn toàn mới, và các công ty phương Tây đã từng triển khai những phiên bản tương tự trong các cuộc xung đột gần đây. Nhưng điều nổi bật ở Ukraine là quy mô sử dụng và tốc độ đổi mới trong cách thức triển khai.

Đây là điều phương Tây đang theo dõi, với các công ty và quân đội nâng cấp công nghệ để thích ứng. Và Nga cũng đang làm điều tương tự.

Ông Yabchanka cho biết đối với bất kỳ cách sử dụng mới nào mà Ukraine và các đồng minh tìm ra cho robot, “vấn đề không phải là liệu Nga có làm theo hay không, mà là khi nào họ sẽ làm”.

“Vậy nên câu hỏi là ai sẽ làm nhanh hơn?” - ông Yabchanka nói.

“Chúng ta cần mở rộng tất cả những ứng dụng này nhanh hơn Nga” - ông Yabchanka nói thêm, đồng thời kêu gọi ngành công nghiệp châu Âu hợp tác chặt chẽ với binh sĩ và các công ty Ukraine để đổi mới thật nhanh.