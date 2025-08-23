Ông Trump định tiếp quản thủ đô, mở chiến dịch trấn áp tội phạm ở Chicago và New York 23/08/2025 06:38

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm sang TP Chicago (bang Illinois), nói rằng một số người ủng hộ ông ở Chicago đã “la hét đòi chúng tôi đến đó”.

Ngày 22-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể sẽ mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm sang TP Chicago (bang Illinois), đồng thời nêu khả năng sẽ nắm toàn quyền kiểm soát thủ đô Washington D.C., thay vì chỉ kiểm soát lực lượng cảnh sát, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Trump, tội phạm bạo lực ở thủ đô đang mất kiểm soát, tuần trước ông đã triển khai binh sĩ Vệ binh Quốc gia Washington D.C. cùng các đặc vụ liên bang xuống đường với nhiệm vụ giảm tội phạm.

“Tình hình thật tệ hại và Thị trưởng Bowser nên nghiêm túc chấn chỉnh, nếu không bà ấy sẽ không còn là thị trưởng lâu nữa, bởi vì chúng tôi sẽ tiếp quản cùng chính phủ liên bang, điều hành nó theo đúng cách phải điều hành” - ông Trump nói với phóng viên, nhắc đến Thị trưởng Washington D.C - bà Muriel Bowser.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 22-8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cũng gợi ý về việc mở rộng nỗ lực trấn áp tội phạm sang các TP khác. Ông từ chối giải thích cách chính phủ liên bang có thể can thiệp vào việc thực thi pháp luật địa phương ở những nơi nằm ngoài đặc khu liên bang Washington D.C.

“Chicago là một mớ hỗn độn. Và chúng tôi có lẽ sẽ xử lý chuyện đó tiếp theo” - ông Trump nói, cho biết thêm rằng một số người ủng hộ ông ở Chicago đã “la hét đòi chúng tôi đến đó”.

“Tôi đã nhận được nhiều ủng hộ từ cử tri da màu, và họ muốn phải có hành động. Vì vậy tôi nghĩ Chicago sẽ là nơi tiếp theo, rồi sau đó chúng tôi sẽ sang giúp New York” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Bình luận về phát ngôn của ông Trump, Thị trưởng Chicago - ông Brandon Johnson nói rằng ông coi phát biểu của tổng thống là nghiêm túc nhưng chưa nhận được thông báo chính thức nào từ chính quyền về việc triển khai lực lượng thực thi pháp luật liên bang hoặc quân đội.

Ông Johnson cho rằng cách tiếp cận của ông Trump là “thiếu phối hợp, không cần thiết và không hợp lý”.

“Có rất nhiều điều chính phủ liên bang có thể làm để giúp chúng tôi giảm tội phạm và bạo lực ở Chicago, nhưng đưa quân đội vào chắc chắn không phải là một trong số đó” - ông Johnson lưu ý.

Washington D.C., Chicago, New York là các TP do đảng Dân chủ điều hành. Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ can thiệp liên bang vào San Francisco (bang California).

Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đang tìm cách mở rộng quyền lực của tổng thống vượt ra ngoài giới hạn của hiến pháp và áp đặt kiểm soát liên bang lên các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Phía Dân chủ viện dẫn Tu chính án thứ 10 của hiến pháp Mỹ, trong đó nhìn chung ngăn cấm chính phủ liên bang điều động quan chức bang hoặc địa phương, cũng như can thiệp vào hệ thống pháp luật và tư pháp hình sự của các bang, trừ khi quyền hiến định của công dân bị vi phạm.