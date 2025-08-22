Có tin FBI khám xét nhà cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton 22/08/2025 22:05

(PLO)- Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đã khám xét nhà của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - ông John Bolton.

Sáng 22-8 (giờ Mỹ), các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đột kích vào ngôi nhà của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - ông John Bolton, theo tờ The Hill.

FBI xác nhận có “hoạt động thực thi pháp luật được tòa án cho phép” tại khu vực gần nhà ông Bolton ở khu vực Bethesda, bang Maryland.

Một quan chức FBI và một nguồn thạo tin xác nhận với trang NewsNation rằng cuộc khám xét đã diễn ra. Theo truyền thông Mỹ, ông Bolton không bị bắt và chưa bị truy tố bất kỳ tội danh nào.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - ông John Bolton. Ảnh: EPA

Cuộc khám xét liên quan đến các tài liệu mật, hai nguồn tin nói với NewsNation.

Ông Bolton từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Những tháng qua, ông Bolton nhiều lần chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt về cách xử lý cuộc chiến ở Ukraine.

Ngay cả trong lúc bị khám xét, tài khoản X của ông Bolton vẫn đăng tải những chỉ trích về cách ông Trump xử lý các vấn đề.

Khi trở lại Nhà Trắng ông Trump đã thu hồi quyền tiếp cận của ông Bolton với thông tin mật. Ông Trump cũng rút lại sự bảo vệ của Mật vụ Mỹ dành cho ông Bolton.

Đại diện của FBI, Nhà Trắng và ông Bolton chưa bình luận về thông tin liên quan vụ khám xét.

Trước khi nhà ông Bolton bị khám xét, Giám đốc FBI - ông Kash Patel viết trên mạng xã hội X: “Không ai đứng trên pháp luật, các đặc vụ FBI đang làm nhiệm vụ”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đăng lại bài viết của ông Patel và cho rằng “an toàn của nước Mỹ không thể đem ra mặc cả. Công lý sẽ được thực thi”.

Phó giám đốc FBI Dan Bongino cũng đăng lại bài viết, nhấn mạnh rằng “tham nhũng công sẽ không được dung thứ”.