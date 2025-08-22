Ông Trump: Sẽ ‘chuyển cách tiếp cận khác’ nếu chưa có hòa bình ở Ukraine sau 2 tuần nữa 22/08/2025 09:04

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “chuyển cách tiếp cận khác” nếu chưa có hòa bình ở Ukraine trong hai tuần tới, nối dài chuỗi hạn chót với mục tiêu này.

Ngày 21-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ biết trong vòng hai tuần tới liệu có đạt được hòa bình ở Ukraine hay không, cảnh báo nếu thất bại, ông sẽ “chuyển sang cách tiếp cận khác”.

“Chúng ta sẽ biết trong vòng hai tuần liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi cách tiếp cận” - ông Trump nói.

Ông Trump đưa ra phát ngôn này trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Newsmax, đánh dấu thêm một hạn chót nữa mà ông đặt ra cho cuộc chiến Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan và các biện pháp khác đối với Nga sau “10 ngày kể từ hôm nay” nếu Moscow không có tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm rưỡi ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Tối hậu thư 10 ngày” đó đã hết hạn vào ngày 8-8.

Quá trình đi tới “tối hậu thư 10 ngày” diễn ra khá kịch tính. Ban đầu, ông Trump công bố “tối hậu thư 50 ngày” với Nga ngày 14-7, nhưng đến ngày 29-7 ông đột ngột rút ngắn thời hạn xuống còn 10 ngày để Nga thực hiện yêu cầu ngừng bắn.

“Tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt… chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra” - ông Trump nhắc lại “tối hậu thư” vào ngày 3-8.