Ông Lavrov: Ukraine không quan tâm đến hòa bình lâu dài với Nga 22/08/2025 07:46

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những phát biểu gần đây của các quan chức Ukraine cho thấy Kiev không quan tâm đến một giải pháp bền vững, công bằng và lâu dài với Moscow.

Ngày 21-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những phát biểu gần đây của các quan chức Ukraine cho thấy Kiev đang công khai thể hiện sự không quan tâm đến hòa bình lâu dài với Nga, theo đài RT.

Ông Lavrov đưa ra phát ngôn trên sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các cuộc đàm phán tiếp theo tại Washington giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.

Tại một cuộc họp báo ngày 21-8, ông Lavrov xác nhận rằng đã có những tiến triển đáng kể trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Ukraine không quan tâm đến hòa bình lâu dài với Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các quan chức Ukraine vẫn bình luận về khả năng giải quyết xung đột theo cách “rõ ràng cho thấy họ không quan tâm đến một giải pháp bền vững, công bằng và lâu dài”.

Ông Lavrov dẫn lời cố vấn hàng đầu của ông Zelensky - ông Mikhail Podoliak, người gần đây tuyên bố rằng Ukraine sẽ công nhận rằng một số vùng lãnh thổ hiện thực tế đang nằm dưới kiểm soát của Nga, nhưng điều này không có nghĩa là Kiev từ bỏ chủ quyền.

Ngoại trưởng Nga cho rằng bình luận này nghĩa là khi Ukraine có được các bảo đảm an ninh, nước này sẽ tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ này và yêu cầu phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm làm suy yếu Nga.

Theo ông Lavrov, những lời lẽ như vậy chứng tỏ lãnh đạo Ukraine, với sự tài trợ từ phương Tây, đang theo đuổi các mục tiêu đi ngược lại nỗ lực chung của ông Trump và ông Putin nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Ông Lavrov cho rằng thay vì hướng tới một giải pháp hòa bình, Ukraine và các đồng minh “muốn làm trầm trọng thêm các nguyên nhân đó bằng cách hình thành các liên minh quân sự chống Nga”.

Nhà ngoại giao Nga lập luận rằng việc Kiev từ chối thảo luận về một giải pháp trước khi nhận được các bảo đảm an ninh nhằm bảo vệ cái mà ông gọi là “chế độ tân phát xít, bài Nga” tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước châu Âu cố gắng “làm gián đoạn” chương trình hòa bình bằng cách bỏ qua lợi ích của Nga.

“Tôi hy vọng sự liều lĩnh này sẽ thất bại và chúng ta sẽ tiếp tục theo hướng đi đã được Tổng thống Putin và Tổng thống Trump nhất trí” - ông Lavrov nói.

Ukraine và châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.