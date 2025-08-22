Ông Trump nói về cơ hội chiến thắng của Ukraine trước Nga 22/08/2025 06:22

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá rằng Ukraine không có cơ hội chiến thắng khi không đánh vào lãnh thổ Nga, đồng thời cho rằng người tiền nhiệm Joe Biden cản trở Kiev phản công Moscow.

Ngày 21-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đánh giá rằng Ukraine không có hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến khi không tấn công trên lãnh thổ Nga, theo tờ The Wall Street Journal.

“Rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để thắng một cuộc chiến mà không đánh vào trong lãnh thổ Nga. Giống như một đội thể thao có hàng phòng thủ tuyệt vời, nhưng lại không được phép tấn công. Không có cơ hội để chiến thắng! Tình hình của Ukraine với Nga cũng như vậy" - ông Trump viết trên Truth Social, vài ngày sau khi ông chủ trì hai hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump đồng thời quy trách nhiệm cho cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Nga phát động chiến sự tại Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống. Ông Trump cũng đề cập việc ông Biden nhiều lần không cho phép Kiev dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga.

“Ông Biden không cho Ukraine phản công, chỉ được phòng thủ” - ông Trump viết.

Theo WSJ, chính quyền ông Biden sau đó đã cho phép Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng quá trình chuyển giao vũ khí được tiến hành từng bước, với tầm bắn ngày càng xa hơn, do lo ngại các cuộc tấn công trực diện có thể khiến Moscow leo thang xung đột.

Ông Trump cũng đăng hai bức ảnh: một tấm ông chỉ tay về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, bức còn lại là tấm ảnh cựu Tổng thống Richard Nixon chọc ngón tay vào ngực nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tay vào người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trên) và cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon chỉ ngón tay vào ngực nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Chưa rõ ông Trump muốn gửi thông điệp gì qua các bài đăng trên Truth Social. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: “Tổng thống chỉ đang đưa ra một nhận xét, và thực tế thì nó đúng".

Theo WSJ, trước đây từng có đồn đoán ông Trump có thể dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, hoặc cung cấp cho Kiev năng lực mới.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ khẳng định chưa có thảo luận nào về việc gửi cho Ukraine tên lửa Tomahawk, loại vũ khí mà Kiev lâu nay mong muốn.

Ông Trump dường như cũng đang tìm cách gây sức ép lên ông Putin. Trước hội nghị thượng đỉnh ở bang Alaska (Mỹ) hồi 15-8, ông Trump từng đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Moscow và các đối tác thương mại của Nga. Tuần tới, Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu với Ấn Độ, quốc gia mua dầu Nga nhiều nhất.

Sau cuộc gặp ông Putin tuần trước, ông Trump nói nhà lãnh đạo Nga đã cam kết sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky để đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, các quan chức cấp cao Nga đã có những dấu hiệu hạ thấp triển vọng này, cho rằng cần nhiều vòng thảo luận và thỏa thuận cấp thấp hơn trước khi đi đến đối thoại trực tiếp.