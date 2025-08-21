Ông Zelensky: Đảm bảo an ninh trước rồi mới tính chuyện thượng đỉnh với ông Putin 21/08/2025 19:55

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chỉ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi các đồng minh thống nhất đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ngày 21-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Kiev nhất trí về những đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi muốn có một khung thỏa thuận về bảo đảm an ninh trong vòng 7-10 ngày tới. Chúng tôi cần biết từng quốc gia sẵn sàng làm gì ở từng thời điểm cụ thể" - ông Zelensky nói.

Một nhóm đồng minh do Anh và Pháp dẫn đầu đang xúc tiến thành lập liên minh quân sự để hỗ trợ các bảo đảm này.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Theo ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tổ chức cuộc gặp song phương giữa ông Zelensky và ông Putin sau khi có bản phác thảo thỏa thuận an ninh, nhưng phải diễn ra tại một nước châu Âu “trung lập” như Thụy Sĩ, Áo hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa hứng 574 máy bay không người lái và 40 tên lửa chỉ riêng hôm 21-8, đợt tấn công lớn nhất kể từ giữa tháng 7, làm một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong ngày 21-8, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa mang tên Flamingo, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 3.000 km, cho biết việc sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu từ tháng 2 năm sau.

“Đây hiện là loại tên lửa thành công nhất của chúng tôi" - ông Zelensky nói.

Trước đó một ngày ông Zelensky cũng chia sẻ với báo giới rằng Ukraine kỳ vọng Mỹ sẽ có phản ứng cứng rắn hơn nếu ông Putin “chưa sẵn sàng” cho một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ukraine, theo tờ The Kyiv Independent.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc gặp song phương. Nếu phía Nga không sẵn sàng, chúng tôi muốn thấy một phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ" - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết ông đã đề nghị chủ nhân Nhà Trắng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Moscow nếu nước này từ chối đàm phán với Ukraine.

Phần mình, phía Nga hạ thấp khả năng sớm diễn ra thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky.

Tại Nga ngày 21-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Nga hoàn toàn bác bỏ các bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu chúng được xây dựng trên logic cô lập và đối đầu với Nga.

Ông Lavrov lưu ý rằng sau thượng đỉnh Nga-Mỹ tại bang Alaska (Mỹ) hôm 15-8, nơi đã đạt một số tiến triển quan trọng, các nước châu Âu lại theo ông Zelensky tới Washington để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng.

Theo ông Lavrov, những đề xuất từ phía phương Tây muốn tạo ra các bảo đảm an ninh là nhằm cô lập Nga, gắn kết phương Tây với Ukraine để duy trì chính sách đối đầu và tìm cách gây thất bại chiến lược cho Moscow.

“Điều đó chỉ có thể dẫn đến sự bác bỏ hoàn toàn từ phía chúng tôi" - ông Lavrov nói.

Trước đó, ngày 20-8, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga phải có mặt trong bất kỳ cam kết an ninh nào trong tương lai dành cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh tập thể ở châu Âu không thể được đảm bảo nếu thiếu vai trò của Nga, theo đài RT.

“Nga không thể đồng ý với bất kỳ đề xuất giải quyết vấn đề an ninh tập thể nào mà không có sự tham gia của chúng tôi. Điều đó sẽ không hiệu quả” - ông Lavrov nói.