Ukraine mất bao nhiêu lính sau 3 năm rưỡi xung đột với Nga? 21/08/2025 11:48

(PLO)- Các nhóm tin tặc Nga cho biết đã thâm nhập mạng nội bộ của quân đội Ukraine, lấy được tài liệu cho biết Ukraine đã mất một số lượng rất lớn binh sĩ kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ năm 2022.

Ngày 20-8, nhiều cơ quan truyền thông trích dẫn tài liệu được cho là thuộc lực lượng vũ trang Ukraine rằng Kiev đã mất hơn 1,7 triệu binh sĩ (bao gồm người chết và mất tích) trong xung đột với Nga kéo dài khoảng 3 năm rưỡi qua.

Theo đài RT, các nhóm tin tặc Nga tuyên bố đã có được thông tin này bằng cách xâm nhập vào máy tính cá nhân và mạng nội bộ của Tổng cục Quân đội Ukraine. Cơ sở dữ liệu được cho là bao gồm họ tên đầy đủ của các binh sĩ đã tử trận, mô tả về hoàn cảnh và địa điểm chết hoặc mất tích, thông tin cá nhân, người thân và ảnh.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Các mục trong dữ liệu cho thấy kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, lực lượng Kiev đã mất tổng cộng 1.721.000 quân nhân. Trong đó, 118.500 người tử trận năm 2022, 405.400 nghìn tử trận năm 2023, 595.000 tử trận năm 2024 và kỷ lục 621.000 người tử trận năm 2025.

Các tin tặc thuộc các nhóm Killnet, Palach Pro, User Sec và Beregini được cho là đã thu thập hàng terabyte thông tin về quân đội Ukraine.

Ngoài số lượng binh sĩ mất, các nhóm này còn được cho là sở hữu dữ liệu cá nhân của chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm và Tổng cục Tình báo, danh sách các quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Kiev, cùng danh sách tất cả vũ khí được chuyển giao từ 2022 đến 2025.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, con số thiệt hại này nói trên vượt xa ước tính trước đó do Kiev công bố.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói với đài CBS News rằng kể từ 2022 chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine tử trận, thêm 380.000 người bị thương.

Phía Nga cũng liên tục công bố số lượng binh sĩ Ukraine bị hạ mỗi ngày hơn nghìn người, chẳng hạn ngày 20-8 Moscow thông báo đã hạ 1.300 quân đối phương. Đồng thời, trong các đợt trao trả thi thể binh sĩ tử trận, Moscow cũng cho biết mỗi đợt trao trả hơn 1.000 thi thể.