Chiến sự Nga-Ukraine 20-8: Giao tranh tàn khốc, chiến trường đổ lửa; Hai bên trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ 20/08/2025 07:28

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt tại Kharkiv và chiến trường Donbass; Nga hạ lượng lớn binh sĩ và phá huỷ nhiều khí tài quan trọng của Ukraine; Moscow và Kiev trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hơn 120 cuộc đụng độ giữa hai lực lượng Moscow và Kiev.

Kharkiv bị không kích mạnh; hơn 120 cuộc đụng độ trong ngày

. Ngày 19-8, một chung cư tại tỉnh Kharkiv đã bị tấn công bằng UAV, khiến 7 người thiệt mạng, và 24 người khác bị thương. Ukraine cho là do Nga làm.

Tòa chung cư có 119 căn hộ với khoảng 300 cư dân, và thời điểm xảy ra vụ tấn công có gần một nửa số người ở nhà.

Vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn và thiệt hại trên diện tích 900 m² tại các tầng 1, 3 và 5 của tòa nhà. Ngay sau vụ việc, 186 nhân viên cứu hộ cùng 52 phương tiện cứu hỏa và thiết bị chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường để dọn dẹp đống đổ nát và đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ không kích tại khu chung cư ở Kharkiv ngày 19-8. Ảnh: TELEGRAM

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 19-8, hai bên lực lượng Nga-Ukraine đã xảy ra tổng cộng 121 cuộc đụng độ. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kiên quyết ngăn chặn các nỗ lực tiến sâu vào lãnh thổ của đối phương, theo trang Facebook chính thức của bộ này.

Theo Bộ này, các lực lượng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, 52 cuộc không kích, thả 73 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Moscow còn sử dụng 1.909 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 3.740 vụ pháo kích vào các vị trí quân đội và khu dân cư của Ukraine.

Các hướng chiến lược chịu tác động nặng nhất bao gồm Bắc-Slobozhansk, Nam-Slobozhansk, Kupiansk, Lyman, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivsk và Prydniprovsk. Quân Nga tiến hành nhiều đợt pháo kích, không kích và tấn công trực tiếp, trong khi các lực lượng Ukraine phản công và giữ vững các vị trí quan trọng.

. Trong đó, trên hướng Bắc-Slobozhansk và tỉnh Kursk (Nga) đã xảy ra 5 cuộc đụng độ với quân Nga. Đối phương thực hiện 7 cuộc không kích, thả 16 quả bom dẫn đường, tiến hành 175 vụ pháo kích vào vị trí quân và khu dân cư, trong đó bảy vụ bằng hệ thống pháo phản lực.

. Trên hướng Nam-Slobozhansk, Nga 3 lần tấn công các khu vực Vovchansk và Kamianka.

. Ở tỉnh Donetsk, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại các hướng Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka, đặc biệt là Pokrovsk.

Trên hướng Pokrovsk, từ đầu ngày, quân Moscow đã 40 lần tấn công các vị trí tại loạt khu định cư. Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 139 binh sĩ Nga, phá hủy 1 hệ thống pháo, 27 UAV và 8 phương tiện cơ giới của đối phương.

Nga mở đánh quy mô, gây thiệt hại lớn cho Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 19-8, Bộ Quốc phòng Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, không quân, pháo binh và drone tự sát vào nhiều hướng chiến lược của Ukraine.

Một trong những mục tiêu chính là nhà máy lọc dầu tại Donbass, cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Ukraine, đã bị trúng đòn, theo hãng thông tấn TASS.

“Lực lượng vũ trang Nga thực hiện đòn tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV tấn công vào nhà máy lọc dầu cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine ở Donbass. Mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.370 binh sĩ trên toàn các chiến tuyến, cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép và pháo.

Cụ thể: nhóm tác chiến phía Bắc hạ khoảng 160 quân, phá hủy 1 xe tăng và 4 xe bọc thép; nhóm tác chiến phía Tây hạ hơn 240 quân và 7 xe bọc thép phương Tây; nhóm tác chiến phía Nam hạ hơn 235 quân và 1 xe bọc thép; nhóm tác chiến Trung phía hơn 410 quân và 2 xe bọc thép; nhóm tác chiến phía Đông hơn 230 quân và 2 xe bọc thép; nhóm tác chiến Dnepr hạ hơn 95 quân và 1 xe bọc thép.

Ngoài ra, các lực lượng Nga còn phá hủy nhiều pháo binh, kho đạn, kho nhiên liệu và trạm lắp ráp UAV của Ukraine. Trong cùng khoảng thời gian, hệ thống phòng không Nga bắn hạ 117 UAV và ba quả bom thông minh của Ukraine.

Tình hình chiến sự vẫn căng thẳng trên toàn bộ các hướng chiến lược, với các cuộc đụng độ quy mô và các cuộc không kích, pháo kích diễn ra liên tục.

Ukraine hồi hương 1.000 thi thể binh sĩ

Theo Trung tâm Điều phối Ukraine về Việc xử lý Tù nhân Chiến tranh, ngày 19-8, 1.000 thi thể công dân Ukraine đã được hồi hương từ Nga trong khuôn khổ các nỗ lực trao trả, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo phía Nga, các thi thể này thuộc về binh sĩ Ukraine hy sinh tại các tỉnh Donetsk, Zaporizhia, Luhansk (Ukraine) và tỉnh Kursk (Nga).

Trong số này có 5 binh sĩ đã tử vong trong thời gian bị giam giữ tại Nga. Họ từng được liệt vào danh sách “bị thương nặng và bệnh nặng” và dự kiến được trao đổi theo các thỏa thuận tại Istanbul.

Hiện cơ quan thực thi pháp luật và chuyên gia pháp y Ukraine sẽ tiến hành giám định để xác định danh tính các thi thể.

“Ukraine kiên quyết yêu cầu ngay lập tức thả tất cả tù nhân bị thương nặng và bệnh nặng, đồng thời đấu tranh để đưa tất cả công dân Ukraine về nước” - Trung tâm Điều phối nhấn mạnh.

Ông Vladimir Medinsky - trợ lý tổng thống Nga - cũng cho biết Moscow đã trao trả 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine. Đổi lại, Nga nhận được thi thể của 19 quân nhân Moscow.

Ông Medinsky nhấn mạnh việc trao trả thi thể diễn ra “theo đúng thỏa thuận Istanbul”, đài RT đưa tin.