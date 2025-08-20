Thủ tướng Modi tiếp ông Vương Nghị 20/08/2025 07:09

(PLO)- Tại cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng Ấn Độ-Trung Quốc cần phải bảo đảm vấn đề biên giới không ảnh hưởng đến cục diện quan hệ hai nước.

Ngày 19-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại New Delhi (Ấn Độ) để bàn về quan hệ hai nước.

Viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp, ông Modi nhận xét rằng quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đã có những bước tiến vững chắc kể từ cuộc gặp giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra ở TP Kazan (Nga) tháng 10-2024, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng sự phát triển này được định hướng bởi “thái độ tôn trọng lợi ích và những điều nhạy cảm của nhau” giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi (Ấn Độ) ngày 19-8. Ảnh: Javed Dar/XINHUA

Ông Modi nói thêm rằng ông mong chờ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dự kiến tổ chức tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ ngày 31-8 đến ngày 1-9.

“Quan hệ ổn định, có thể thấy trước và mang tính xây dựng giữa Ấn Độ-Trung Quốc sẽ đóng góp đáng kể cho hòa bình và thịnh vượng ở cả khu vực cũng như toàn cầu” - ông Modi viết.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh sự tham dự của ông Modi tại Hội nghị thượng đỉnh SCO sắp tổ chức và cho biết rằng chuyến thăm Ấn Độ lần này của ông nhằm chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới, theo hãng thông tấn Xinhua.

Ông Vương cũng cho rằng lãnh đạo Ấn Độ-Trung Quốc đã đạt được đồng thuận quan trọng tại cuộc gặp ở TP Kazan năm 2024, và cả hai đã triển khai thực hiện để đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn cải thiện và phát triển mới.

Ông Vương nhấn mạnh rằng Ấn Độ-Trung Quốc cần phải duy trì nhận thức đúng đắn rằng họ là đối tác chứ không phải đối thủ, kiên trì nguyên tắc quản lý khác biệt một cách thích hợp để bảo đảm vấn đề biên giới Trung-Ấn không ảnh hưởng đến cục diện chung của quan hệ song phương trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Cuộc gặp giữa ông Modi và ông Vương diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang có chuyến thăm 3 ngày tới New Delhi (Ấn Độ) để tham gia vòng đàm phán thứ 24 về các vấn đề biên giới Trung-Ấn cũng như thảo luận nhiều vấn đề khác với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ.