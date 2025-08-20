Mỹ, châu Âu khẩn trương tính phương án đảm bảo an ninh Ukraine hậu xung đột 20/08/2025 07:13

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ và châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu những đảm bảo an ninh Ukraine sau xung đột, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ và một số nguồn tin hôm 19-8.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ukraine-châu Âu ở Nhà Trắng ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng chi tiết của các đảm bảo này vẫn chưa rõ ràng.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Lầu Năm Góc đang lên các kịch bản và phương án hỗ trợ mà Washington có thể cung cấp, ngoài việc viện trợ vũ khí.

Tuy nhiên, các quan chức này cảnh báo rằng sẽ cần thời gian để các nhà hoạch định Mỹ và châu Âu xác định điều gì vừa khả thi về mặt quân sự vừa có thể chấp nhận được đối với Nga.

Một phương án được đưa ra là triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine nhưng đặt Mỹ vào vị trí chỉ huy và kiểm soát, hai nguồn tin nói với Reuters.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng lực lượng này sẽ không hoạt động dưới danh nghĩa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà dưới danh nghĩa của từng quốc gia.

Lầu Năm Góc và NATO chưa bình luận về ý tưởng này.

Cũng trong ngày 19-8, đài CNN dẫn nguồn tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ dẫn đầu một nhóm công tác để soạn thảo đề xuất về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: CNN

Ông Rubio, hiện kiêm chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, sẽ phối hợp với các cố vấn an ninh quốc gia một số nước châu Âu để thiết kế đề xuất nhằm đảm bảo khả năng phòng vệ của Ukraine nếu Kiev đồng ý một thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến sự.

Một nguồn tin khác cho biết sẽ có nhiều cuộc họp được tổ chức trong những ngày tới để bàn về các bảo đảm an ninh tiềm năng.

Trong diễn biến liên quan, các tướng lĩnh quân sự NATO sẽ tập trung bàn về Ukraine và con đường phía trước khi họp trực tuyến vào ngày 20-8.

Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich - người đồng thời giám sát các hoạt động của NATO tại châu Âu - sẽ báo cáo với các tổng tham mưu trưởng các nước châu Âu về cuộc gặp tại Alaska giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.

Một quan chức Mỹ cho biết Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - dự kiến sẽ tham dự cuộc họp này.