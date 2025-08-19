Nga nêu điều kiện cho thoả thuận hòa bình với Ukraine 19/08/2025 22:02

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo không thể có thoả thuận hòa bình lâu dài về vấn đề Ukraine nếu lợi ích an ninh của Nga và quyền người Nga bị bỏ qua.

Ngày 19-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định không thể bàn tới bất kỳ thoả thuận hòa bình lâu dài nào về Ukraine khi lợi ích an ninh của Nga và quyền của cộng đồng người Nga bị phớt lờ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-24, ông Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu đang tỏ ra “ngạo mạn” với luật pháp quốc tế và các cam kết chính trị, vốn nhiều lần chỉ được ghi trên giấy mà không thực hiện.

“Nếu không có sự tôn trọng lợi ích an ninh của Nga, không có sự tôn trọng đầy đủ quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine, thì không thể nói đến bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào, bởi đây chính là những vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp trong tiến trình dàn xếp” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov cũng chỉ trích việc các lãnh đạo phương Tây, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, khi bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu đã “không hề đề cập tới an ninh của Nga”.

Theo ông Lavrov, các tuyên bố chính trị được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) các năm 1999 và 2010 đều khẳng định an ninh phải được bảo đảm “theo cách thức phù hợp với tất cả các bên".

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh việc triển khai quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, “dù dưới bất kỳ lý do hay kịch bản nào, đều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Nga".

Bà Zakharova cáo buộc Anh tìm cách phá hoại tiến trình ngoại giao hiện nay giữa Moscow và Washington, theo đài RT.

“London đang quyết liệt leo thang căng thẳng và thúc ép các đối tác NATO tiến tới một lằn ranh nguy hiểm, vượt qua đó sẽ là một cuộc xung đột toàn cầu mới” - bà Zakharova cảnh báo.

Bà Zakharova khẳng định Nga kiên quyết bác bỏ mọi kịch bản liên quan tới việc đưa binh sĩ NATO vào lãnh thổ Ukraine.

Ukraine, phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn từ phía Nga.

Những tuyên bố của Moscow được đưa ra sau hàng loạt hoạt động ngoại giao quốc tế. Ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo Pháp, Phần Lan, Đức, Ý, Anh, EU và NATO.

Trong cuộc gặp, ông Trump gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Nga và ông Zelensky, cũng như các cuộc đàm phán ba bên.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cả Nga và Mỹ đều ủng hộ việc tiếp tục tham vấn trực tiếp giữa Moscow và Kiev, kể cả việc nâng cấp cấp độ đối thoại.

Ngoại trưởng Lavrov cũng xác nhận Tổng thống Trump đã nhận lời mời chính thức tới Moscow. Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và ông Trump kể từ năm 2019, hai nhà lãnh đạo đã bàn về giải pháp cho xung đột Ukraine và việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga.

Cả hai đều mô tả hội nghị này theo hướng tích cực: ông Putin gọi là “thẳng thắn” và “thực chất”, trong khi ông Trump đánh giá “hiệu quả".