Sự thay đổi và chiến lược của ông Zelensky khi đến Nhà Trắng gặp ông Trump lần này 19/08/2025 17:59

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới hội nghị thượng đỉnh ở Nhà Trắng với nhiều điểm khác biệt so với chuyến thăm cuối tháng 2 và nhận được các tín hiệu tích cực.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng một loạt lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-8 đánh dấu lần thứ hai người đứng đầu chính quyền Kiev gặp ông Trump tại Nhà Trắng trong năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh lần này giữa ông Trump và ông Zelensky đã diễn ra với nhiều điểm mới, có vẻ theo hướng tích cực hơn, so với cuộc “khẩu chiến” tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) hôm 28-2.

Sự khác biệt rõ ràng nhất: Bộ trang phục của ông Zelensky

Khi tới Nhà Trắng hồi tháng 2, ông Zelensky khoác lên mình bộ trang phục “thương hiệu” kiểu quân đội gắn bó với ông kể từ khi Nga khởi động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine từ tháng 2-2022.

So sánh hình ảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-2 (trước) và ngày 18-8 (sau). Ảnh: WHITE HOUSE, EPA-EFE

Trong hội nghị thượng đỉnh hôm 18-8, trang phục của Tổng thống Ukraine đã thay đổi theo hướng trang trọng hơn: Dù không đeo cà vạt chỉnh tề, ông Zelensky chọn áo khoác dạng vest, sơ mi có cổ đều màu đen, cùng màu với quần.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 18-8, nhà báo Brian Glenn của kênh Real America’s Voice dành lời khen về sự thay đổi trang phục của ông Zelensky.

“Trông ông thật tuyệt trong bộ đồ đó” - nhà báo Glenn nói.

Khi đó, Tổng thống Trump tiếp lời: “Tôi cũng vừa nói vậy”.

Thay đổi chiến lược vì một cuộc gặp thân thiện hơn

Trong cuộc gặp cuối tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hỏi ông Zelensky “đã nói ‘cảm ơn’ lần nào chưa”, ám chỉ việc chính quyền Kiev không thể hiện đủ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của Mỹ.

Tại hội nghị thượng đỉnh hôm 18-8, ông Zelensky đã nói lời cảm ơn tới 8 lần, chủ yếu là những lời cảm ơn dành trực tiếp cho Tổng thống Trump. Ngoài ra, ông Zelensky còn cảm ơn Đệ nhất phu nhân Melania Trump và các lãnh đạo châu Âu.

“Cảm ơn lời mời, và cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực của Ngài, những nỗ lực cá nhân để ngăn chặn giết chóc và chấm dứt cuộc chiến này. Cảm ơn Ngài đã tận dụng cơ hội này, và xin chân thành cảm ơn vợ Ngài” - ông Zelensky nói trong phần đầu bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 18-8.

Đồng thời, ông Zelensky đã chọn cách giữ im lặng, tránh gây căng thẳng ngay cả khi Tổng thống Trump nhắc tới những quan điểm còn bất đồng giữa Washington và Kiev, theo tờ The Sun.

Điển hình là việc tổng thống Ukraine trong thời gian qua đã liên tục nhắc tới đề xuất ngừng bắn với Nga nhưng trong hội nghị thượng đỉnh lần này, ông Zelensky đã gần như im lặng về vấn đề này.

Theo đài CNN và The Sun, thay đổi này đã giúp cho bầu không khí trong Phòng Bầu dục trở nên thân thiện hơn nhiều so với cuộc “khẩu chiến” hồi tháng 2.

Với chiến lược này, cùng với sự thay đổi về trang phục, ông Zelensky có vẻ đã được chào đón nồng nhiệt hơn so với cách đây gần nửa năm, hãng tin Reuters nhận xét.

Sự đồng hành của những người bạn châu Âu

Khác với chuyến thăm “đơn thương độc mã” cuối tháng 2, ông Zelensky lần này tới hội nghị thượng đỉnh ở Nhà Trắng cùng những đồng minh mạnh mẽ của Kiev đến từ châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (chính giữa) chụp ảnh cùng lãnh đạo Ukraine và một số lãnh đạo châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh ngày 18-8. Ảnh: Ursula von der Leyen/X

Đoàn lãnh đạo châu Âu bao gồm Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và những nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Ý và Phần Lan. Trong đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hay Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là những lãnh đạo có mối quan hệ cá nhân nồng ấm với ông Trump, theo The Sun.

Sự khác biệt này được cho là một “động thái thông minh” khi có thể tận dụng những mối quan hệ cá nhân như vậy, đồng thời giúp ông Zelensky gửi thông điệp tới ông Trump về sự ủng hộ hoàn toàn từ các đồng minh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng trở thành tiếng nói trực tiếp và mạnh mẽ trong nỗ lực thuyết phục ông Trump theo đuổi một thoả thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Chưa đạt thoả thuận rõ ràng, nhưng có nhiều tín hiệu khởi sắc cho Kiev

Giới quan sát nhấn mạnh rằng cuộc gặp lần này là cơ hội để Ukraine và các đồng minh châu Âu trình bày một lập trường thống nhất với Tổng thống Trump, theo CNN.

Ông Trump cũng đưa ra một số tín hiệu tích cực như tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine” hay công khai theo đuổi nỗ lực hướng tới một cuộc đối thoại 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Các đồng minh châu Âu cũng đánh giá tích cực về cuộc họp hôm 18-8.

Tổng Thư ký NATO Rutte gọi cuộc gặp là “tuyệt vời”. Thủ tướng Anh Starmer nói đã có “tiến triển thực sự” và “một cảm nhận rõ rệt về sự thống nhất”. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen khẳng định các bên đang cùng nhau hướng tới “một nền hòa bình công bằng và bền vững”.

Ngay sau khi kết thúc cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 18-8, ông Trump đã nhanh chóng điện đàm với người đồng cấp Nga và “bắt đầu sắp xếp” một cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Zelensky, và sau đó là một đối thoại 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Tổng thống Pháp Macron cho biết TP Geneva (Thuỵ Sĩ) có thể được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky.