Ông Trump nhắn hai ông Putin và Zelensky 19/08/2025 22:07

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hợp tác và tiến tới chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “sẽ làm những gì cần làm”.

Ngày 19-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn với đài Fox News liên quan cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hợp tác và tiến tới chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi nghĩ chuyện này sẽ không quá khó khăn. Ông Putin có lẽ đã mệt mỏi với tình hình này, và những người khác cũng vậy, nhưng bạn không thể chắc chắn được điều gì” - ông Trump nói.

Bình luận của ông Trump được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Chúng ta sẽ biết về Tổng thống Putin trong vài tuần tới. Có khả năng ông ấy không muốn đạt thỏa thuận. Tôi hy vọng Tổng thống Putin sẽ hợp tác, và nếu không, tình hình sẽ rất khó khăn. Tôi cũng hy vọng Tổng thống Zelensky sẽ làm những gì ông ấy cần làm. Ông ấy cũng phải thể hiện một chút linh hoạt” - ông Trump lưu ý.

Về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, Tổng thống Trump cho biết châu Âu có thể triển khai binh sĩ đến Ukraine theo một hình thức nào đó, còn Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp trên mặt đất, nhưng có thể hỗ trợ bằng các hình thức khác.

“Sẽ có một hình thức đảm bảo an ninh. Không thể như thành viên NATO. Họ [châu Âu] sẵn sàng đưa binh sĩ đến đó. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ về các phương tiện, có lẽ là về đường không” - tổng thống Mỹ nói, nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sẽ không có mặt ở Ukraine.

Ông Trump nói thêm rằng quan hệ giữa Nga và châu Âu đã bị rạn nứt nhiều năm, và đó là một phần lý do khiến cuộc chiến kéo dài đến giờ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quan hệ giữa ông Putin và ông Zelensky có thể đã “tốt hơn một chút”, nếu không thì ông đã không thúc đẩy cuộc gặp riêng giữa hai người.

Ông Trump cho biết sau các cuộc gặp với lãnh đạo châu Âu, ông đã gọi điện cho ông Putin để sắp xếp một cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Zelensky, sau đó sẽ có một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của ông.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã sang một phòng khác để gọi điện cho ông Putin nhằm thể hiện sự tôn trọng với lãnh đạo Nga, và ông đã thực hiện cuộc gọi “rất vui vẻ” dù lúc đó là 1 giờ sáng ở Moscow.

“Tôi không gọi ngay trước mặt họ vì nghĩ như vậy sẽ thiếu tôn trọng Tổng thống Putin. Quan hệ giữa họ chưa thực sự ấm áp, và thực tế là Tổng thống Putin cũng sẽ không nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu” - ông Trump giải thích.