Chiến sự Nga-Ukraine 21-8: Kiev đăng video UAV phục kích tướng Nga; Moscow siết chặt Donetsk 21/08/2025 08:35

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Nga tăng cường áp lực ở Donetsk; Ukraine công bố video UAV phục kích tướng Nga; Moscow muốn tham gia đảm bảo an ninh cho Kiev.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Nga tăng áp lực lên Donetsk

Ngày 20-8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết quân Nga đang tăng cường các hoạt động tấn công ở phía bắc tỉnh Donetsk, đặc biệt ở khu vực TP Lyman, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Cũng theo ông Syrskyi, các hướng nóng nhất vẫn là Pokrovsk, Dobropillia và Novopavlivka. Lực lượng Ukraine đang cật lực phòng thủ chống lại lực lượng Nga vượt trội đang tích cực tấn công vào các cứ điểm Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Công tố tỉnh Donetsk cho biết vào ngày 20-8 quân Nga đã pháo kích vào TP Kostiantynivka bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch, khiến 3 thường dân thiệt mạng và 4 người bị thương, đồng thời làm nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh hư hại.

Ukraine công bố video phục kích tướng Nga

Ngày 20-8, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine (SOF) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh UAV Ukraine tập kích vào xe của Trung tướng Nga Esedulla Abachev tại tỉnh Kursk (Nga), theo Ukrinform.

Theo SOF, cuộc tấn công này được thực hiện vào đêm 16 rạng sáng 17-8 cách TP Rylsk ở tỉnh Kursk khoảng 5 km. Báo cáo sơ bộ cho biết ông Abachev bị thương nặng, phải cắt cụt tay và chân và đã được đưa bằng máy bay đến Moscow để điều trị.

Video Ukraine cho là UAV tấn công xe chở tướng Nga Esedulla Abachev. Nguồn: SOF

SOF cũng nhắc lại rằng vào năm 2023, các công tố viên Ukraine đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với ông Abachev. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Abachev đã trực tiếp ra lệnh ném bom và phá hủy các khu định cư ở tỉnh Luhansk.

Trước đó, hôm 18-8, lãnh đạo CH Dagestan thuộc Nga - ông Sergei Melikov cho biết ông Abachev đã bị thương nặng sau vụ tập kích gần biên giới ở tỉnh Kursk.

"Ông đang được điều trị tại một trong những trung tâm quân y hàng đầu đất nước. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của ông ấy là nghiêm trọng nhưng hiện đã ổn định’’ - ông Melikov cho hay.

CH Dagestan là quê nhà của tướng Abachev.

Nga giành thêm đất ở Donetsk, tuyên bố hạ khoảng 1.300 lính Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 20-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được 3 khu định cư gồm khu định cư Sukhetskoye và Pankovka ở tỉnh Donetsk và khu định cư Novogeorgiyevka ở tỉnh Dnipropetrovsk, theo hãng thông tấn TASS.

Cảnh đổ nát sau trận pháo kích của Nga tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) hôm 17-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất khoảng 1.300 lính trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở các khu vực tiền tuyến trong ngày.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ 1 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 217 UAV Ukraine.

Nga muốn tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ngày 20-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này muốn tham gia vào các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi kết thúc chiến sự, đồng thời khẳng định an ninh tập thể ở châu Âu không thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga, đài RT đưa tin.

''Nga không thể đồng ý với việc hiện nay có các bên đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Nga. Điều này sẽ không hiệu quả'' - ông Lavrov phát biểu.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng phương Tây và đặc biệt Mỹ hiểu rất rõ rằng “việc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề an ninh mà không có Nga là điều không tưởng, là con đường chẳng đi tới đâu''.

Trước đó, hôm 18-8, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, vốn là một trong những yêu cầu tiên quyết của Ukraine trong đàm phán hòa bình với Nga. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phương Tây sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine như thế nào.