UAV nghi của Nga rơi ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Moscow khiêu khích NATO 21/08/2025 07:12

(PLO)- Ba Lan cáo buộc Nga khiêu khích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi có một chiếc UAV nghi của Nga rơi ở Ba Lan.

Ngày 20-8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã rơi xuống và bốc cháy tại một cánh đồng ở làng Osiny, tỉnh Lublin, miền đông Ba Lan, cách biên giới Ukraine hơn 100 km, hãng thông tấn Ba Lan PAP đưa tin.

Tại một cuộc họp báo, ông Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga khiêu khích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời điểm quan trọng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc chiến ở Ukraine - láng giềng Ba Lan, đang diễn ra.

Cảnh sát Ba Lan cho biết họ nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 2 giờ sáng 20-8 (giờ địa phương) và đã phát hiện nhiều mảnh vỡ kim loại, nhựa cháy tại hiện trường gần làng Osiny trong khu vực có đường kính từ 8 đến 10 m. Vụ nổ UAV đã làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần đó nhưng không có ai bị thương, theo PAP.

Cảnh sát Ba Lan làm việc tại hiện trường UAV rơi hôm 20-8. Ảnh: AGENCJA WYBORCZA

"Tôi đang ngồi trong phòng vào ban đêm, khoảng nửa đêm, thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Nó phát nổ lớn đến nỗi cả ngôi nhà rung chuyển'' - cư dân địa phương Pawel Sudowski nói với trang tin tức địa phương Lukow.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên X rằng Ba Lan phản đối hành vi vi phạm không phận nhưng không nêu đích danh thủ phạm.

''Một vụ vi phạm không phận khác từ phía Đông khẳng định rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của Ba Lan đối với NATO là bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi’’- ông Sikorski khẳng định.

Hiện phía Nga chưa bình luận về vụ việc này.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn ba năm trước đã xảy ra một số vụ xâm phạm không phận Ba Lan, vốn là thành viên của NATO. Điều 5 Hiến chương NATO nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào một thành viên liên minh được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên và tập thể sẽ phản ứng đáp trả.