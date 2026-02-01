Ông Trump giữ kín kế hoạch quân sự với đồng minh vùng Vịnh về vấn đề Iran 01/02/2026 06:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không chia sẻ kế hoạch quân sự với đồng minh vùng Vịnh về vấn đề Iran, lưu ý "để xem chuyện gì sẽ xảy ra".

Ngày 31-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ không thể tiết lộ các kế hoạch quân sự cho đồng minh vùng Vịnh, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra và dù lực lượng hải quân Washington đang áp sát khu vực.

Chia sẻ với đài Fox News tại Nhà Trắng, ông Trump đã phản hồi thông tin cho rằng các đồng minh vùng Vịnh hiện vẫn “mù mờ” trước các kế hoạch can thiệp quân sự tiềm tàng của Mỹ đối với Iran.

Động thái này diễn ra trong lúc ông Trump được cho là đang cân nhắc các phương án tấn công quân sự vào Iran, trong bối cảnh làn sóng biểu tình và các cuộc trấn áp bạo lực bùng phát bên trong quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: WHITE HOUSE

“Chúng tôi không thể tiết lộ kế hoạch cho họ. Thực tế là [Iran] đang đàm phán với chúng tôi. Chúng ta hãy chờ xem liệu có đạt được kết quả gì không, nếu không, chuyện gì đến sẽ đến… Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng đến đó, quy mô lớn hơn hạm đội chúng tôi đã và đang duy trì tại Venezuela” - ông Trump nói.

Trước đó, vào đầu tuần, ông Trump đã tuyên bố về một “hạm đội khổng lồ đang tiến về phía Iran”, do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu.

Một quan chức cao cấp vùng Vịnh chia sẻ với Fox News rằng Saudi Arabia sẽ không cho phép Mỹ sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự của nước này để thực hiện một cuộc tấn công.

Đồng thời, một nhân vật cấp cao trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng tiết lộ "phía Mỹ chưa hề chia sẻ mục tiêu hay kế hoạch cụ thể nào” liên quan Iran với các đồng minh, bất chấp các cuộc họp cấp cao gần đây của Saudi Arabia tại Washington nhằm làm rõ vấn đề này.

Các đồng minh vùng Vịnh cho biết Iran thường xuyên tìm cách đàm phán, song họ vẫn hoài nghi về khả năng các cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến một thỏa thuận thực chất.

Phản hồi về đánh giá trên, ông Trump nói: “Điều đó đúng, nhưng họ đang đàm phán, vì vậy chúng ta hãy chờ xem”.

“Các bạn biết đấy, trong lần đàm phán trước, chúng ta đã phải loại bỏ chương trình hạt nhân của họ nhưng không thành công. Sau đó, chúng ta đã xử lý theo một cách khác, và lần này hãy xem kết quả ra sao” - ông Trump nói thêm.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cùng ngày 31-1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ hoàn toàn các tin đồn cho rằng Tư lệnh Hải quân IRGC, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, bị ám sát.

Theo hãng tin Sepah News (Iran), IRGC cho biết tin đồn này một tài khoản mạng xã hội của Israel mang tên Terror Alarm lan truyền. Tài khoản này bị mô tả là “cánh tay tác chiến của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) trong chiến tranh tâm lý”.

IRGC cho hay tài khoản này có tiền lệ phát tán nhiều tin đồn liên quan đến lĩnh vực an ninh, quân sự, và trước đó từng loan tin sai sự thật rằng Tư lệnh Lực lượng Quds của IRGC, ông Esmaeil Qaani, đã bị ám sát.

Theo Sepah News, việc Terror Alarm tiếp tục tung tin đồn càng trở nên “dễ hiểu” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua tiến hành các hoạt động gây áp lực tâm lý, bao gồm việc điều các hạm đội tàu chiến tới Trung Đông.

Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.