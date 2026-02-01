Ông Zelensky nói đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tại UAE bị hoãn, có thể liên quan Iran 01/02/2026 05:19

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa đại diện Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này đã bị hoãn.

Ngày 31-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa đại diện Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 1-2 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể sẽ được dời sang tuần tới, theo tờ Independent.

“Chúng tôi đang duy trì liên lạc thường xuyên với phía Mỹ và đang chờ họ cung cấp các chi tiết cụ thể liên quan những cuộc gặp tiếp theo” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

“Ukraine sẵn sàng làm việc trong mọi khuôn khổ công tác. Điều quan trọng là các cuộc gặp phải mang lại kết quả và thực sự được tổ chức. Chúng tôi trông đợi các cuộc gặp vào tuần tới và đang chuẩn bị cho điều đó” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc đàm phán có thể bị trì hoãn do những căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc cách hành động với Iran nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ, Nga, Ukraine đã tiến hành một vòng đàm phán tại UAE cách đây một tuần.

Sau các cuộc gặp, các nhà đàm phán thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại chính đối với một thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng “đây vẫn là cây cầu mà chúng ta chưa bắc qua”, đồng thời cho biết “đang có những nỗ lực tích cực nhằm xem liệu quan điểm của hai bên có thể được dung hòa hay không”.

Nga khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút khỏi các vùng Donbass, cũng như việc công nhận các đường biên giới mới, bao gồm cả bán đảo Crimea. Ukraine đã bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ.

Dù các cuộc đàm phán sắp tới tại UAE được mô tả là ba bên, ông Rubio trước đó cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – những nhà đàm phán chính của Washington trong tiến trình hòa bình Ukraine – sẽ không tham dự, dù “có thể vẫn sẽ có sự hiện diện của Mỹ”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 31-1, ông Witkoff đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đàm phán với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Florida (Mỹ).

Ông Witkoff mô tả các cuộc thảo luận này là “hiệu quả và mang tính xây dựng” và ông đã nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là then chốt để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Sau cuộc gặp, ông Dmitriev nói rằng ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida, theo đài RT.

“Cuộc gặp mang tính xây dựng với phái đoàn Mỹ làm nhiệm vụ hòa giải. Cuộc thảo luận về Nhóm Công tác Kinh tế Mỹ-Nga cũng rất hiệu quả” - ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.