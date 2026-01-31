Chiến sự Nga - Ukraine 31-1: Loạt tỉnh thành Ukraine bị không kích mạnh; Kiev phá âm mưu đánh bom khủng bố ở Odessa 31/01/2026 07:07

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích; Hai bên nêu thương vong của nhau; Ukraine bắt 3 người nghi âm mưu đánh bom khủng bố ở Odessa.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 30-1 có tổng cộng 157 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến, trong đó lực lượng Nga đã tiến hành 38 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Theo bộ này, lực lượng Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công bằng tên lửa, tiến hành 42 cuộc không kích và thả 106 quả bom dẫn đường. Moscow cũng triển khai 4.358 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện 3.117 cuộc tấn công pháo kích vào các khu vực dân cư và các vị trí của Ukraine.

Lữ đoàn pháo binh số 147 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng có ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 30-1.

Theo Văn phòng Công tố tỉnh Kherson, vào khoảng giữa trưa- 30-1, pháo kích của Nga đã nhắm vào trung tâm Kherson, khiến 1 tài xế xe buýt thiệt mạng và 5 người bị thương.

Lực lượng Không quân Ukraine nói rằng đêm qua Nga đã phóng 111 UAV các loại và một tên lửa đạn đạo.

Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 80 UAV. Tên lửa và 25 UAV đã bay qua, tấn công 15 địa điểm. Mảnh vỡ từ các UAV bị đánh chặn đã gây hư hại cho 2 địa điểm.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin đưa tin rằng lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 36 khu dân cư ở tỉnh này trong 24 giờ qua, khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tấn công của Nga vào TP Kryvyi Rih, theo thông báo của Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước. Tại các khu vực khác trong tỉnh, UAV Nga đã làm bị thương 1 người, Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha nói.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 1 người thiệt mạng ở làng Novoosynove, 2 người bị thương ở các khu vực khác trong tỉnh.

Tại tỉnh Donetsk, một cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng ở TP Druzkivkavà và 1 người bị thương Oleksiievo-Druzhkivka, theo lời Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này đã làm ít nhất 3 bị thương trong ngày qua. Lực lượng Nga đã thực hiện 799 cuộc tấn công vào 33 khu dân cư trong tỉnh, bao gồm cả TP Zaporizhzhia.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.238.710 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.310 thương vong trong ngày 30-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Ngày 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đã đồng ý tạm thời đình chỉ một phần các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài RT.

Ukraine bắt 3 người nghi âm mưu đánh bom khủng bố ở Odessa

Ngày 30-1, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng đã bắt 3 người đàn ông bị cáo buộc làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Moscow (FSB) và chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố vào tỉnh Odessa, theo Kyiv Independent.

Theo SBU, các nghi phạm đã nhắm mục tiêu vào lực lượng đặc nhiệm của SBU và quân đội Ukraine tham gia các chiến dịch chiến đấu ở mặt trận phía nam, lên kế hoạch cho nổ tung ô tô và căn hộ thuộc về binh lính Ukraine ở Odessa.

“Các cuộc tấn công khủng bố dự kiến ​​sẽ được thực hiện bằng cách kích hoạt từ xa các quả bom tự chế. Bằng cách này, người Nga hy vọng không chỉ loại bỏ quân đội mà còn gieo rắc hoang mang trong dân thường Ukraine” - SBU viết trên Telegram.

Thông báo cho biết thêm rằng các nghi phạm đã dành “một thời gian dài” để theo dõi vị trí và các bãi đỗ xe của của các binh sĩ Ukraine. Sau đó, các nghi phạm nhận được tọa độ từ FSB về một kho chứa, rồi lấy ra hai thiết bị nổ tự chế và lên kế hoạch đặt cả hai quả bom ở lối vào một căn hộ thuộc sở hữu của 2 binh sĩ Ukraine.

SBU nói rằng các sĩ quan của cơ quan này đã hành động phủ đầu và bắt giữ các nghi phạm trên đường đến nơi ở của các binh sĩ Ukraine. Tại hiện trường, các sĩ quan đã thu giữ các thiết bị nổ tự chế và điện thoại được sử dụng để phối hợp hành động của các nghi phạm với các sĩ quan tình báo Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát 7 cộng đồng trong tuần

Ngày 30-1, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 7 cộng đồng dân cư ở các tỉnh Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia và Donetsk từ ngày 24 đến 30-1, bao gồm có 3 khu định cư trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo bộ này, trong tuần qua, lực lượng Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong tuần qua, quân đội Nga đã phá hủy 3 hệ thống phóng tên lửa đa nòng của quân đội Ukraine, trong đó có một hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 822 UAV và 46 tên lửa HIMARS của đối phương.

Hạm đội Biển Đen của Nga cũng phá hủy 1 tàu không người lái của hải quân Ukraine trong tuần qua.

Đặc phái viên Nga: Ukraine và châu Âu nên ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Trump

Đặc phái viên hàng đầu của Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Ngày 30-1, Đặc phái viên hàng đầu của Nga Kirill Dmitriev nói rằng Ukraine và các nước châu Âu cần hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo TASS.

"Ukraine và châu Âu cần hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Trump thay vì đổ lỗi cho nhau” - ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng Liên minh châu Âu (EU) là một bên tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và do đó không thể đóng vai trò giám sát lệnh ngừng bắn.

“Về câu hỏi cụ thể này, EU không thể [đóng vai trò là quan sát viên của lệnh ngừng bắn], bởi vì EU là một bên tham gia vào cuộc xung đột và không thể là một bên giám sát” - ông Grushko lưu ý.

Ukraine và EU chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Nga.