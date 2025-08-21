Ông Zelensky: Ukraine thử thành công, gấp rút sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Flamingo 21/08/2025 17:55

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa hành trình tầm xa Flamingo đã được thử thành công và sẽ được sản xuất hàng loạt từ cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Trưa 21-8, báo chí Ukraine đồng loạt đưa tin Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận nước này thử thành công tên lửa hành trình tầm xa Flamingo với tầm bắn lên tới 3.000 km.

“Đã có những cuộc thử nghiệm thành công trên loại tên lửa này. Cho tới nay, đây là tên lửa thành công nhất mà chúng ta có. Nó bay được 3.000 km, điều này rất quan trọng” - hãng thông tấn Ukrinform dẫn lại lời ông Zelensky chia sẻ với báo giới Ukraine hôm 20-8.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng rất sớm thôi, Ukraine “sẽ có thể có thêm nhiều tên lửa nữa” vì “đến cuối tháng 12 hoặc tháng 1-2 [năm 2026], việc sản xuất hàng loạt [tên lửa Flamingo] sẽ được thực hiện”.

Ukraine phóng thử thành công tên lửa hành trình tầm xa Flamingo (không rõ thời gian, địa điểm thử nghiệm). Ảnh: glavnoe.in.ua

Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý rằng Kiev “cần xem xét đến các nguồn tài trợ cho chương trình [sản xuất tên lửa] này”.

Những hình ảnh đầu tiên về tên lửa Flamingo được phóng viên ảnh Yefrem Lukatsky (Ukraine) công bố hồi tuần trước. Khi đó, ông Lukatsky cũng cho biết Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ loại vũ khí này sẽ được sản xuất hàng loạt từ cuối năm nay.

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo được sản xuất tại một cơ sở bí mật của Fire Point – một trong những doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nội địa hàng đầu của Ukraine.

Chuyên trang Defence Express (Ukraine) nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa Flamingo với tên lửa hành trình FP-5 – sản phẩm của tập đoàn Milanion (Anh) từng được trưng bày tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hồi tháng 2.

Ukraine phóng thử thành công tên lửa hành trình tầm xa Flamingo (không rõ thời gian, địa điểm thử nghiệm). Nguồn: Dzerkalo Tyzhnia/ZN.UA

Tên lửa Flamingo có tầm bay 3.000 km, tốc độ hành trình khoảng 850-900 km/giờ và có thể đạt tối đa 950 km/giờ. Tên lửa có sải cánh dài 6 m và trọng lượng cất cánh tối đa 6 tấn. Đặc biệt, tên lửa có đầu đạn nặng tới 1 tấn.

Như vậy, tên lửa Flamingo của Ukraine có tầm bay và khối lượng đầu đạn nặng gần như gấp đôi, trong khi có tốc độ tương đương một số phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, theo Defence Express.

Tên lửa Flamingo cũng được giới thiệu có khả năng kháng nhiễu, tránh được ảnh hưởng từ các hoạt động tác chiến điện tử của Nga, theo tờ Dzerkalo Tyzhnia.

Cũng trong nhà máy này, Fire Point cũng sản xuất số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ FP-1 với tầm bay lên tới 1.600 km – vũ khí đã được biết tới từ năm 2024.

Hồi tháng 5-2025, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho quân đội nước này “đẩy nhanh việc chế tạo tên lửa đạn đạo của Ukraine ở mức tối đa”, nhấn mạnh rằng khả năng tấn công tầm xa “là sự đảm bảo rõ ràng và hiệu quả cho an ninh của Ukraine”.

Chuyên gia quân sự Ukraine - ông Valeriy Romanenko nhận định rằng tên lửa Flamingo có thể trở thành vũ khí “thay đổi cuộc chơi” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang dai dẳng hiện nay.

Ông Romanenko tin tưởng rằng tên lửa Flamingo sẽ giúp Kiev tăng cường năng lực tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga và “đưa [lực lượng Ukraine] ngang hàng với người Nga”, theo đài The New Voice of Ukraine.