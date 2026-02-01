Mỹ đã đưa những vũ khí khí tài nào tới Trung Đông, sát Iran? 01/02/2026 15:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa đạn đạo của Tehran không đạt tiến triển. Quân đội Mỹ đã đẩy nhanh quá trình tăng cường khí tài quân sự tại Trung Đông, theo đài CNN.

Hoạt động này bao gồm các chuyến bay trinh sát gần như liên tục và hàng chục máy bay quân sự C-17 và C-5 vận chuyển các lô hàng lớn đến các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Trên biển

Sự xuất hiện của Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hiện đang hoạt động tại phía bắc Biển Ả Rập, đánh dấu sự thay đổi đáng kể nhất trong việc bố trí lực lượng. Cụm này bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, cùng không đoàn tàu sân bay với các phi đội tiêm kích F/A-18E Super Hornet, tiêm kích F-35C Lightning II và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Hải quân Mỹ cũng triển khai 3 tàu khu trục khác trong khu vực, tách biệt với cụm tác chiến tàu sân bay, gồm USS Delbert D. Black, USS McFaul và USS Mitscher.

3 tàu tác chiến ven bờ - USS Santa Barbara, USS Canberra và USS Tulsa - đóng tại Bahrain có thể được huy động cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi nếu Iran lựa chọn triển khai loại vũ khí này.

Trong những ngày gần đây, Mỹ cũng đã điều thêm nhiều hệ thống phòng không tới khu vực, bao gồm các tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD và hệ thống tên lửa Patriot xuất hiện tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar vào tuần trước, theo hình ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp ngày 25-1.

Những hệ thống này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đối phó các đòn tấn công tên lửa trả đũa, nếu các tài sản quân sự của Mỹ hoặc các đồng minh bị nhắm mục tiêu.

“Cũng giống như với Venezuela, nó đã sẵn sàng, có ý chí và đủ năng lực để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, với tốc độ và sức mạnh bạo lực nếu cần thiết” - ông Trump nói về tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hộ tống tàu sân bay USS Abraham Lincoln và hoạt động ở những khu vực khác trong vùng mang lại năng lực tấn công đáng kể. Mỗi tàu có thể mang theo hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất, với tầm bắn khoảng 1.600 km và đầu đạn thông thường nặng khoảng 450 kg.

Ngoài ra, các cụm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ thường hoạt động cùng một tàu ngầm tấn công có khả năng phóng tên lửa Tomahawk, nhưng sự hiện diện của tàu ngầm hầu như không bao giờ được công bố.

Trong khi tàu sân bay đóng vai trò là căn cứ nổi cho các hoạt động quân sự, Mỹ còn có nhiều địa điểm thường trực trong khu vực, nơi nhiều loại máy bay khác cũng đang được điều tới.

Trên không

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Một máy bay E-11A đã hạ cánh hôm 29-1 tại Căn cứ Không quân Al Udeid, đánh dấu một trong những khí tài then chốt cuối cùng cần thiết để Mỹ điều phối các chiến dịch phức tạp. Chiếc máy bay phản lực thương mại được cải hoán này đóng vai trò như một hệ thống tiếp sóng thông tin liên lạc ở độ cao lớn, truyền dữ liệu để hỗ trợ các lực lượng trên không và trên mặt đất.

Cùng ngày, một máy bay vận tải được cải tiến cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn chiến đấu cũng đã tới khu vực. Một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle, có khả năng mang theo nhiều loại bom dẫn đường và tên lửa đối đất, gần đây cũng được triển khai tới đây trong khuôn khổ kế hoạch luân phiên lực lượng.

Các chuyến bay trinh sát bằng máy bay không người lái (UAV) và máy bay do thám của Mỹ vẫn diễn ra liên tục, tuần tra eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Kể từ ngày 25-1, các chuyến bay này gần như hoạt động không ngừng, xuất phát từ các căn cứ của Mỹ tại Qatar, Bahrain và thậm chí từ bên ngoài Trung Đông.

Nhiều biến thể của máy bay trinh sát RC-135 cũng đã tới khu vực, với khả năng phát hiện mảnh vỡ phóng xạ và phân tích các tín hiệu điện từ.

Hôm 29-1, ít nhất 8 máy bay tiếp dầu trên không, dùng để tiếp nhiên liệu cho các tiêm kích và máy bay quân sự cỡ nhỏ, đã vượt Đại Tây Dương và hạ cánh tại Căn cứ Không quân Morón ở miền nam Tây Ban Nha. Trong hành trình bay, một số máy bay tiếp dầu đã phát tín hiệu cho thấy họ đang hỗ trợ ít nhất 7 máy bay cỡ nhỏ khác trong chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, có thể được trang bị cho nhiệm vụ tác chiến điện tử hoặc tiêm kích.

Thông điệp truyền đi tới hai máy bay tiếp dầu vào tối 29-1 có nhắc tới hoạt động tác chiến của F-35, theo dữ liệu ghi nhận trên bảng theo dõi chuyến bay tbg.airframes.io, cho thấy các tiêm kích thế hệ thứ năm đang vượt Đại Tây Dương.

Cả hai máy bay tiếp dầu này đều xuất phát từ Căn cứ Không quân Homestead ở Florida, gần nơi Mỹ từng triển khai F-35 tới Puerto Rico trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear - chiến dịch của chính quyền ông Trump nhằm nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở Caribe và Đông Thái Bình Dương.

Chưa đầy hai giờ sau khi các thông điệp được gửi đi, 6 chiếc F-35 đã hạ cánh tại Căn cứ Không quân Lajes ở Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, trong tuần này, Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập kéo dài nhiều ngày trong khu vực, nhằm phô diễn khả năng “triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh tác chiến” trên khắp Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 26-1.

Hiện vẫn chưa rõ những khí tài nào khác từ khắp thế giới có thể được sử dụng trong bất kỳ chiến dịch tiềm tàng nào, xét đến mạng lưới máy bay tiếp dầu trên không rộng khắp của quân đội Mỹ.

Vào tháng 6-2025, 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 37 giờ, bay từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri tới Iran, thả hơn một 10 quả bom xuống 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Tehran.

Một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường cũng được sử dụng trong đợt tấn công các trên. Hải quân Mỹ hiện có 4 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio có khả năng mang tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk.