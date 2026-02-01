Iran tuyên bố xem quân đội các nước EU là tổ chức khủng bố 01/02/2026 14:13

(PLO)- Iran hiện coi toàn bộ quân đội các nước Liên minh châu Âu (EU) là các tổ chức khủng bố nhằm đáp trả việc Brussels liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố.

Ngày 1-2, Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố Iran hiện coi toàn bộ quân đội các nước Liên minh châu Âu (EU) là các tổ chức khủng bố, theo hãng tin Reuters.

Động thái nhằm phản ứng việc EU ngày 29-1 đã đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách khủng bố sau làn sóng biểu tình ở Iran vào cuối tháng 12-2025.

“Bằng việc tìm cách tấn công Vệ binh Cách mạng - lực lượng vốn là rào cản lớn nhất ngăn chặn sự lan rộng của khủng bố sang châu Âu - người châu Âu thực chất đã tự bắn vào chân mình và một lần nữa, vì mù quáng tuân theo người Mỹ, đưa ra quyết định đi ngược lại lợi ích của chính người dân họ” - ông Qalibaf nói trước các nghị sĩ Iran.

Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: TEHRAN TIMES

“Theo Điều 7 của luật về các biện pháp đối phó việc liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng là tổ chức khủng bố, quân đội các nước châu Âu được coi là các tổ chức khủng bố” - ông Qalibaf nói thêm.

Theo Chủ tịch quốc hội Iran, ủy ban quốc hội về an ninh quốc gia sẽ thảo luận việc trục xuất các tùy viên quân sự của các nước EU và phối hợp với Bộ Ngoại giao Iran để theo dõi, xử lý vấn đề này.

EU chưa bình luận về động thái của Iran.

Theo Reuters, được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, IRGC có ảnh hưởng rất lớn ở Iran, kiểm soát những phần quan trọng của nền kinh tế và lực lượng vũ trang.

Iran từng áp dụng một đạo luật ban hành năm 2019 để đáp trả động thái của Mỹ sau khi Washington đưa IRGC vào danh sách khủng bố.