Ông Medvedev đánh giá phong cách làm việc của ông Trump 02/02/2026 06:26

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đánh giá phong cách làm việc có phần "gay gắt" Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bác bỏ thông tin về sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân Washington gần vùng biển Nga.

Trong cuộc phỏng vấn tại tư dinh ở ngoại ô Moscow với các hãng tin Reuters, TASS và WarGonzo, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã dành nhiều lời khen ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước những nghi vấn về việc ông Trump là "điệp viên Nga", ông Medvedev khẳng định Moscow tôn trọng lựa chọn của cử tri Mỹ. Ông đánh giá phong cách có phần "gay gắt" của ông Trump thực tế lại mang đến hiệu quả bất ngờ.

"Ông ấy là người giàu cảm xúc. Mặt khác, những sự hỗn loạn thường được nhắc đến trong các hoạt động của ông ấy thực tế không hoàn toàn đúng như vậy. Rõ ràng đằng sau đó là một đường lối hoàn toàn có tính toán và đầy năng lực" - ông Medvedev nhận định.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. TASS

Ông Medvedev cũng nhấn mạnh nỗ lực của ông Trump trong việc kết thúc xung đột tại Ukraine: "Ông Trump muốn đi vào lịch sử với tư cách là một người kiến tạo hòa bình, và ông ấy thực sự đang cố gắng làm điều đó. Đó là lý do tại sao các liên lạc với phía Mỹ hiện nay đã trở nên hiệu quả hơn nhiều".

Dù đánh giá cao thiện chí hòa bình, ông Medvedev bày tỏ hoài nghi tuyên bố của ông Trump về việc điều động lực lượng hải quân.

Trước đó, vào tháng 8-2025, Tổng thống Mỹ cho biết đã ra lệnh cho 2 tàu ngầm hạt nhân áp sát Nga để phản hồi những phát ngôn mà ông gọi là “cực kỳ khiêu khích” của ông Medvedev liên quan đến nguy cơ chiến tranh

“Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chúng" - ông Medvedev nói, đề cập các tàu ngầm Mỹ.

Ông Trump chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Medvedev cũng chia sẻ góc nhìn về chính sách hiện tại của Liên minh châu Âu (EU). Ông cho biết bản thân không lạ lẫm với cách tiếp cận của Washington, nhưng lại cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Brussels.

"Thú thật, châu Âu khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không thấy lạ trước Mỹ - quốc gia luôn theo đuổi chính sách truyền thống bất kể ai nắm quyền. Đúng là làm việc với người này có thể dễ dàng hơn người kia, và tôi cũng từng làm việc với nhiều đời Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, châu Âu lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc" - ông Medvedev nói.

"Châu Âu đang tự hủy hoại những nền tảng cốt lõi cho sự tồn tại của chính mình thông qua các hành động hiện tại. Đây là một cú sốc" - ông nhận định.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, EU hoàn toàn có quyền không thiện cảm với giới lãnh đạo hay hệ thống chính trị của Nga, nhưng việc biến điều đó thành hành động tự gây hại cho nền kinh tế là một sự "phi lý".

"Đó là quyền của họ. Tuy nhiên, khi họ nỗ lực đạt được các mục tiêu chính trị bằng cách tháo dỡ các nền tảng phúc lợi kinh tế của chính mình chỉ để trừng phạt Nga, điều này thật khó hiểu" - ông Medvedev nói, đồng thời chỉ ra tình trạng mà ông gọi là "sa sút nghiêm trọng" hiện nay của lĩnh vực năng lượng và nhiều ngành khác tại châu Âu.

Châu Âu chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Medvedev.