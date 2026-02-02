Ông Medvedev trả lời phỏng vấn báo Nga và phương Tây về chiến dịch quân sự ở Ukraine 02/02/2026 05:55

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn báo Nga và phương Tây về chiến dịch quân sự ở Ukraine và mục tiêu hậu chiến của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với các hãng thông tấn TASS, Reuters và Wargonzo ngày 1-2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định thắng lợi của chiến dịch quân sự đặc biệt đã hiện hữu thông qua nhiều tiêu chí cụ thể.

“Rõ ràng, đạt được một thắng lợi quân sự là điều tối quan trọng. Và chiến thắng đó hiện [của Nga] đã lộ diện qua nhiều tiêu chí khác nhau” - ông Medvedev nói.

Cùng với đó, ông Medvedev cho biết các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra từ đầu vẫn được giữ vững và hầu như không thay đổi.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đã được Tổng thống Putin tuyên bố ngay từ đầu. Cho đến nay, chúng về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Có thể có một vài thay đổi nhỏ, nhưng nhìn chung, mục tiêu trước sau như một” - ông Medvedev nhấn mạnh.

Ông Medvedev đồng thời nhấn mạnh mong muốn các mục tiêu của chiến dịch sẽ sớm hoàn tất: “Tôi kỳ vọng điều này diễn ra nhanh nhất có thể”.

Cũng theo ông Medvedev, mục đích sau cùng của Nga khi giành chiến thắng trong chiến dịch này là nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột mới trong tương lai.

Ông cho rằng dù thắng lợi quân sự rất quan trọng nhưng việc hoạch định cho giai đoạn hậu chiến cũng cấp thiết không kém.

“Điều quan trọng không kém là phải tính đến những gì diễn ra sau đó. Sau tất cả, mục tiêu của chiến thắng chính là ngăn chặn các cuộc xung đột mới nổ ra. Đây là điều hiển nhiên” - vị quan chức khẳng định.