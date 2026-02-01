Bà Takaichi tiếp Thủ tướng Anh, bàn hợp tác quốc phòng và kinh tế 01/02/2026 05:38

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, bàn về các ưu tiên của quan hệ song phương.

Ngày 31-1, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh và Nhật đã nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng và kinh tế khi ông đang có chuyến công du Tokyo, theo hãng tin AFP.

Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Sanae Takaichi, Thủ tướng Starmer nói rằng Nhật và Anh là những nền kinh tế hàng đầu trong khu vực xuyên Thái Bình Dương, và đã cùng tham gia nhiều thỏa thuận quốc tế về thương mại và quốc phòng.

“Chúng tôi đã xác định rõ ưu tiên là xây dựng một mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn nữa trong những năm tới” - ông Starmer nói.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về nhu cầu cấp bách hai nước cùng các đối tác cùng chí hướng hợp tác tăng cường chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi (phải) tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại thủ đô Tokyo (Nhật) ngày 31-1. Ảnh: NIKKIE ASIA

Ông Starmer cho rằng “các doanh nghiệp nhỏ và người lao động” là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các gián đoạn và bất ổn trong chuỗi cung ứng.

“Phản ứng chung của chúng ta phải dựa trên sức mạnh và sự minh bạch, bằng cách tăng cường khả năng chống chịu, năng lực và các liên minh, để phục vụ người dân tốt hơn” - ông nói.

Nhà lãnh đạo Anh cũng nhấn mạnh rằng hai nước có “lợi ích rõ ràng trong việc duy trì thương mại tự do, có thể dự báo được, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhằm bảo đảm các doanh nghiệp có thể phát triển trong một thế giới đầy biến động”.

Về phía Nhật, bà Takaichi cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Anh - Nhật trong năm nay.

“Điều đó bao gồm việc cùng nhau tăng cường an ninh tập thể, trên cả không gian châu Âu - Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” - bà Takaichi nói.

“Chúng tôi sẽ đưa hợp tác Nhật – Anh lên những tầm cao mới và tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trong kỷ nguyên sắp tới” - bà nói thêm.

Ông Starmer đến Nhật trong chuyến dừng chân một ngày, sau chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo châu Âu đang tìm cách đối phó những chính sách khó lường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong những tuần gần đây, lãnh đạo Pháp, Canada và Phần Lan đều đã tới Bắc Kinh, tỏ rõ sự lo ngại trước kế hoạch của ông Trump về kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch) và cảnh báo áp thuế đối với các đồng minh NATO.

Ông Trump hôm 28-1 cảnh báo rằng việc Anh thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc là “rất nguy hiểm”, dù ông Starmer đã bác bỏ những nhận xét này.