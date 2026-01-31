Bắt giữ 3 người liên quan vụ tấn công nhóm du khách nước ngoài ở Nha Trang 31/01/2026 04:56

(PLO)- Công an phường Nha Trang đã bắt giữ ba người liên quan trực tiếp đến vụ ẩu đả với nhóm du khách nước ngoài xảy ra trên địa bàn.

Tối 30-1, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt giữ Đoàn Anh Quốc (23 tuổi, ngụ phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thanh Danh (27 tuổi, ngụ xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Đây là ba nghi phạm liên quan vụ dùng hung khí tấn công nhóm du khách nước ngoài gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Thành Đạt, Huỳnh Thanh Danh và Đoàn Anh Quốc (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: MI SA

Theo Thượng tá Trường, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Nha Trang tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội về việc một nhóm thanh niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau với một nhóm du khách nước ngoài.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường Nha Trang chỉ đạo các lực lượng lập tức vào cuộc, xác minh vụ việc.

Qua xác minh, Công an phường Nha Trang xác định vụ việc xảy ra trước quán Jisoo Club Nha Trang ở 265 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng 30-1, các lực lượng thuộc Công an phường Nha Trang xác định danh tính những cá nhân liên quan sự việc.

Theo đó, Đoàn Anh Quốc, là nhân viên quán Q'Bar ở số 104 Nguyễn Thiện Thuật, là người trực tiếp liên quan vụ việc, nên Công an phường Nha Trang đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 27-1, lúc quán Q'Bar khá đông khách thì có bốn du khách người nước ngoài ngồi sử dụng dịch phía trước quán. Lúc sau, nhóm này xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với một người nước ngoài khác.

Thấy vậy, Nguyễn Thành Đạt, là em chủ quán Q'Bar đi ra can ngăn, thì bị một người trong nhóm du khách đánh.

Chứng kiến cảnh đó, Đoàn Anh Quốc cầm một cơ bi da, một gậy gỗ, một cây sắt chạy từ trong quán ra hỗ trợ.

Ra đến nơi, Quốc đưa cây sắt cho Huỳnh Thanh Danh, Đạt cầm gậy gỗ, còn mình cầm cơ bi da. Cả nhóm đuổi đánh bốn du khách nước ngoài từ phía trước quán Q'Bar ra giữa đường Nguyễn Thiện Thuật.

Lúc đánh nhau còn có một nữ nhân viên tên Thúy (chưa rõ lai lịch) cũng ra chửi bới, hô hào đánh nhóm người nước ngoài. Nhóm du khách thấy vậy liền xông vào đánh trả, tuy nhiên do yếu thế nên phải bỏ chạy.

Từ lời khai, đến chiều cùng ngày, Công an phường Nha Trang đã triệu tập Huỳnh Thanh Danh, Nguyễn Thành Đạt lên làm việc. Hai người này cũng thừa nhận toàn bộ hành vi như lời khai của Quốc.

Công an phường Nha Trang đã thu giữ một cây cơ bi da, một cây sắt là hung khí nhóm Quốc dùng đánh nhau với nhóm du khách nước ngoài.

Theo Thượng tá Trường, hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh điều tra, làm rõ sự việc. Đồng thời xác minh lai lịch, tìm kiếm thông tin của nhóm du khách có liên quan để phục vụ công tác điều tra.