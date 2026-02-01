Chiến sự Nga - Ukraine 1-2: Giao tranh ác liệt, hơn 300 cuộc đụng độ; Đặc phái viên Nga đàm phán với phái đoàn Mỹ 01/02/2026 08:07

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt ở Zaporizhzhia và Donetsk; Ukraine tổn thất hơn 38.300 binh sĩ trong tháng 1.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích từ hai bên.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 31-1 có 303 cuộc giao tranh trên tiền tuyến, hơn 1/3 trong số đó diễn ra tại khu vực các TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), Pokrovsk và Lyman (tỉnh Donetsk).

“Từ đầu ngày đến nay, đã có 303 cuộc giao tranh diễn ra. Đối phương đã thực hiện 38 cuộc không kích, thả 119 quả bom lượn. Ngoài ra, họ còn sử dụng 2.510 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.437 cuộc pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của quân đội ta” - theo tuyên bố của bộ này.

Tiểu đoàn pháo binh thuộc Trung đoàn xung kích số 33 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng có ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 31-1.

Không quân Ukraine nói rằng biết Nga đã phóng 85 UAV vào Ukraine trong đêm, trong đó có 55 UAV loại Shahed. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 64 UAV ở phía bắc, nam và đông của nước này.

Tỉnh Sumy ghi nhận 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV Nga, theo báo cáo của chính quyền quân sự khu vực.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 2 người bị thương ở tình này trong ngày qua.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin cũng đưa tin về 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong số các vụ tấn công có một vụ UAV Nga nhắm vào một chiếc xe chở công nhân sửa chữa tiện ích đang trở về từ một cơ sở hạ tầng gần TP Sloviansk, khiến 1 chuyên gia thiệt mạng và 2 người bị thương, ông Filashkin cho biết thêm.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 3 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga trong ngày 31-1, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tại tỉnh Kherson, 2 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Ukraine đưa ra báo cáo về các cuộc tấn công của Nga một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý không tấn công các TP của Ukraine trong một tuần.

Trong ngày, cả Bộ Năng lượng lẫn công ty điều hành lưới điện nhà nước Ukraine Ukrenergo đều chưa đưa tin về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất 1.239.590 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 880 thương vong trong ngày 31-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine tổn thất hơn 38.300 binh sĩ trong tháng 1

Ngày 31-1, hãng thông tấn TASS dẫn các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 24 khu dân cư trong tháng 1.

Báo cáo ước tính quân đội Ukraine tháng qua đã tổn thất hơn 38.500 binh sĩ trong các trận giao tranh.

Riêng trong ngày 31-1, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 khu dân cư tại tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Donetsk, đồng thời loại khỏi vòng chiến 1.205 binh sĩ Ukraine.

Số liệu mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đã mất hơn 90 binh sĩ và 1 trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc của Nga, hơn 150 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và khoảng 130 binh sĩ cùng 1 xe chiến đấu bộ binh do Đức sản xuất trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất hơn 420 binh sĩ và 13 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm, khoảng 375 binh sĩ và 1 khẩu pháo dã chiến trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông; và khoảng 40 binh sĩ cùng một 1 trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow ngày 31-1 đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông và các khu vực triển khai của quân đội Ukraine tại 18 địa điểm.

Cũng theo bộ này, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 47 UAV và 4 quả bom thông minh của Ukraine trong khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ 41 UAV của Ukraine trên các vùng lãnh thổ của Nga trong ngày 31-1.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Đặc phái viên Nga đàm phán “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ

Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Ngày 31-1, Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev cho biết ông đã có một cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida, theo đài RT.

Ông Dmitriev đến Mỹ vào sáng sớm 31-1. Moscow không đưa ra thông báo trước về chuyến đi.

“Cuộc gặp mang tính xây dựng với phái đoàn kiến tạo hòa bình của Mỹ. Cuộc thảo luận cũng đạt hiệu quả về Nhóm công tác kinh tế Mỹ-Nga” - ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng mô tả cuộc gặp tại Florida là “hiệu quả”, cho biết đây là một phần trong nỗ lực trung gian của Washington nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Viết trên X, ông Witkoff nói các cuộc trao đổi đã khiến Washington tin rằng Moscow đang “hướng tới việc bảo đảm hòa bình”, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì điều ông gọi là “vai trò lãnh đạo then chốt” trong việc theo đuổi một giải pháp lâu dài.

Theo ông Witkoff, tham dự cuộc gặp còn có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, con rể ông Trump - ông Jared Kushner và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.