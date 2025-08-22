Kiev nêu kịch bản 'đóng băng' chiến sự Nga-Ukraine 22/08/2025 06:50

(PLO)- Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine - nói về khả năng chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine, có thể công nhận trên thực tế một số khu vực dưới quyền kiểm soát của Moscow.

Chia sẻ với báo La Repubblica ngày 21-8, ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine - nói rằng một trong những kịch bản cơ bản để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine có thể là “đóng băng” xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại.

“Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc chiến là đóng băng xung đột trên tiền tuyến. Đây là những vùng lãnh thổ hiện Nga đang kiểm soát trên thực tế. Chúng sẽ vẫn như vậy, và sau đó sẽ có quá trình dài hạn về kinh tế, ngoại giao và các công cụ khác để đưa các vùng đất này trở lại Ukraine. Nhưng về mặt pháp lý, chúng vẫn thuộc Ukraine” - ông Podolyak nhấn mạnh.

Ông Podolyak khẳng định việc chuyển giao lãnh thổ cho Nga là điều hoàn toàn bị loại trừ.

Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: RBC UKRAINE

“Tôi không hiểu làm thế nào nhượng bộ lãnh thổ lại có thể giúp kết thúc chiến sự. Điều đó chỉ khuyến khích cuộc chiến tiếp tục. Tổng thống Zelensky đã nói rất rõ: cấm tuyệt đối việc chuyển giao lãnh thổ cho Nga” - ông Podolyak nói, thêm rằng đây không chỉ là vấn đề thuộc Hiến pháp Ukraine mà còn liên quan luật pháp quốc tế.

Ông Podolyak xác nhận nếu kịch bản này được áp dụng, đó sẽ là sự công nhận “trên thực tế” chứ không phải “trên pháp lý” đối với các vùng lãnh thổ mà Nga tạm thời đang kiểm soát, theo hãng tin RBC Ukraine.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ) hôm 15-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt điều kiện mà ông cho rằng có thể làm cơ sở để kết thúc chiến sự Nga-Ukraine, không chỉ giới hạn ở vấn đề lãnh thổ.

Theo đó, Moscow sẵn sàng xem xét việc từ bỏ một số vùng đất đang kiểm soát, đặc biệt tại các tỉnh Kharkiv và Sumy. Đổi lại, Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ vùng Donbass (miền đông Ukraine) mà Nga chưa giành được quyền kiểm soát, bao gồm một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk.

Theo RBC Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi với ông Trump cũng không loại trừ khả năng thảo luận về việc hoán đổi lãnh thổ.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào ở quy mô như vậy chỉ có thể được thực hiện với sự đồng thuận của người dân Ukraine.

Ngoài ra, 21-8, ông Zelensky cho biết ông có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh với ông Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Kiev nhất trí về những đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi muốn có một khung thỏa thuận về bảo đảm an ninh trong vòng 7-10 ngày tới. Chúng tôi cần biết từng quốc gia sẵn sàng làm gì ở từng thời điểm cụ thể" - ông Zelensky nói.