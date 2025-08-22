Ông Trump mang pizza đến cám ơn cảnh sát và quân đội trấn áp tội phạm ở thủ đô 22/08/2025 08:45

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp cảnh sát và quân đội tại thủ đô Washington D.C., tuyên bố chiến dịch trấn áp tội phạm tại đây đã thành công.

Chiều 21-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp cảnh sát và quân đội tại thủ đô Washington D.C., tuyên bố chiến dịch trấn áp tội phạm tại đây đã thành công, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump đã đến trụ sở Cảnh sát Công viên Mỹ ở khu Đông Nam Washington D.C., mang theo pizza và hamburger cho các sĩ quan, ca ngợi rằng những nỗ lực của họ đã giúp kéo giảm tình trạng tội phạm.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã có mặt ở đây. Chúng ta đã có một số kết quả đáng kinh ngạc, và nơi này giống như một nơi khác hẳn. Giống như một thành phố khác. Nơi đây sẽ là thủ đô tuyệt vời nhất thế giới” - ông Trump nói.

Trước đó cùng ngày, ông Trump từng nói ông sẽ tuần tra cùng lực lượng thực thi pháp luật trong chuyến thăm, nhưng hoạt động này đã không diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ cảnh sát và quân đội tại thủ đô Washington D.C., ngày 21-8. Ảnh: WHITE HOUSE/X

Tổng thống Trump tuần qua đã triển khai Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ cảnh sát, với lý do tội phạm đang ngoài tầm kiểm soát. Các quan chức cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia không thực hiện các vụ bắt mà chỉ hỗ trợ tạm giữ người trước khi bàn giao cho lực lượng thực thi pháp luật.

Chiến dịch trấn áp này bao gồm tăng cường các hoạt động dừng kiểm tra, tuần tra liên bang tại các khu dân cư.

Gần 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia từ Washington D.C., và sáu tiểu bang đã được huy động để hỗ trợ nhiệm vụ tại thủ đô. Lực lượng này hiện chưa được trang bị vũ khí, nhưng các quan chức cho biết sắp tới dự kiến sẽ thay đổi.

Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ chưa công bố thời gian kết thúc việc triển khai quân.

Trong khi đó, các quan chức thủ đô bác bỏ tuyên bố rằng tội phạm bạo lực đang lan tràn, dẫn chứng số liệu liên bang và TP cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể kể từ đỉnh điểm năm 2023.

Thị trưởng Washington D.C. - bà Muriel Bowser ngày 18-8 chỉ trích việc chính quyền ông Trump tăng cường cảnh sát liên bang tại thủ đô, cho rằng động thái này có mục đích chính trị và không gắn với tình hình tội phạm thực tế ở thành phố.

“Điều này không hợp lý. Số liệu thực tế trên địa bàn và ở quận không ủng hộ việc 1.000 người từ các tiểu bang khác đến Washington D.C.” - bà Bowser nói.

Chuyến thăm của ông Trump diễn ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller thăm Vệ binh Quốc gia đang làm việc tại nhà ga Union Station ở Washington D.C.

Ông Vance bác bỏ số liệu tội phạm cho thấy các vụ tội phạm ít hơn tại Union Station, cho rằng số liệu này không phản ánh đầy đủ tình hình tội phạm ở thủ đô.