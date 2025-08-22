Ông Lavrov: Nga linh hoạt với đề xuất của ông Trump 22/08/2025 22:20

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt về một loạt vấn đề do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì không.

Trả lời phỏng vấn với đài NBC News ngày 22-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt về một loạt vấn đề do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska ngày 15-8.

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tất cả các nguyên tắc mà Tổng thống Trump đưa ra khi hai người gặp nhau tại Nhà Trắng ba ngày sau đó (tức ngày 18-8).

“Tổng thống Trump sau cuộc gặp ở Anchorage (Alaska) đã đề xuất một số điểm mà chúng tôi đồng tình, và ở một số điểm, chúng tôi đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Khi Tổng thống Trump nêu những vấn đề đó trong cuộc gặp ở Washington, mọi người đều thấy rõ có một số nguyên tắc mà Washington cho rằng phải được chấp nhận, bao gồm việc Ukraine không gia nhập NATO, bao gồm cả việc thảo luận về các vấn đề lãnh thổ, và ông Zelensky đã từ chối tất cả” - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông Lavrov lưu ý rằng hiện không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

“Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng, và hiện chương trình này hoàn toàn chưa có” - theo nhà ngoại giao Nga.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.

Bình luận của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang nỗ lực nỗ lực tìm địa điểm và thời gian cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky, sau đó là cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Theo NBC News, bình luận của ông Lavrov làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thượng đỉnh diễn ra.