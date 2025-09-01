Nga cáo buộc 'phe chủ chiến' châu Âu cản trở nỗ lực hoà bình Ukraine 01/09/2025 06:55

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc một số lãnh đạo ở châu Âu đang "thọc gậy bánh xe" đối với các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân (Trung Quốc) hôm 31-8, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cáo buộc một số bên ở châu Âu đang cản trở các nỗ lực tìm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, theo kênh Rossiya 1.

Ông Peskov cáo buộc “phe chủ chiến ở châu Âu vẫn duy trì xu hướng chủ đạo của mình”, hoàn toàn đi ngược lại cách tiếp cận mà Tổng thống [Nga Vladimir] Putin và Tổng thống [Mỹ Donald] Trump đang theo đuổi hướng tới giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Peskov cho rằng những lãnh đạo “chủ chiến” ở châu Âu đang cản trở những nỗ lực hoà bình, đang “thọc gậy bánh xe”, “dung túng và có lẽ đang khuyến khích chính quyền Kiev tiếp tục đường lối ngoan cố hoàn toàn vô lý của mình”.

“Đây là một sai lầm lớn, nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho chính quyền Kiev. Ngược lại, nó sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với chính quyền Kiev” – ông Peskov nói tiếp.

Ông Peskov không nêu đích danh những lãnh đạo châu Âu nào bị coi là “chủ chiến”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin còn nói rằng châu Âu “từ lâu đã đặt mục tiêu kiềm chế nước Nga bằng mọi cách có thể”, song nhấn mạnh rằng Moscow “đã biết và có thể chống lại điều đó”.

Ông Peskov cũng lặp lại của tuyên bố của Nga về việc Moscow giữ nguyên lập trường “sẵn sàng giải quyết vấn đề [Ukraine] bằng các biện pháp chính trị ngoại giao” dù cho Điện Kremlin “chưa thấy sự đáp lại từ Kiev”.

Các lãnh đạo châu Âu chưa có bình luận công khai về những cáo buộc, chỉ trích của người phát ngôn Điện Kremlin.

Ukraine cũng chưa có bình luận. Tuy nhiên, trong thông điệp tối 31-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky một lần nữa cáo buộc Nga tiếp tục phớt lờ về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Putin.

“Hai tuần trước tại Washington [Mỹ], đã có tuyên bố rằng bây giờ Nga đáng ra phải sẵn sàng cho một cuộc đàm phán thực sự – một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Ukraine chắc chắn đã sẵn sàng cho điều này. Nhưng điều duy nhất Nga đang làm là tiếp tục đầu tư cho chiến sự” – ông Zelensky nói trong video.

Trước đó, Nga đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán kết thúc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 24-8 nhấn mạnh rằng ông Putin chỉ đồng ý gặp ông Zelensky “một khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng”.