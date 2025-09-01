Ông Zelensky nói về kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga 01/09/2025 05:45

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine dự kiến tiến hành các đợt tấn công mới vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngày 31-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev dự kiến tiến hành các đợt tấn công mới vào sâu trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh cả hai bên đều tăng cường các hoạt động tấn công lẫn nhau, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động tác chiến đúng theo cách cần thiết để bảo vệ Ukraine. Lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Các đòn tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ông Zelnsky đưa ra thông báo trên sau khi Ukraine báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào cơ sở điện lực ở miền Bắc và miền Nam Ukraine trong đêm, khiến gần 60.000 hộ dân mất điện.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Theo Reuters, sau ba năm rưỡi chiến sự, cả Nga và Ukraine đều gia tăng các đòn không kích trong những tuần gần đây.

Nga nhắm vào hệ thống năng lượng và giao thông của Ukraine, trong khi Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu của Nga.

Quân đội Ukraine ngày 31-8 bác bỏ quan điểm của Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov rằng Moscow đã có chiến dịch tấn công mùa hè thành công.

“Bất chấp những tuyên bố của ông Gerasimov, lực lượng Nga chưa giành được toàn quyền kiểm soát bất kỳ TP lớn nào” - theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Trước đó, ngày 30-8, ông Gerasimov nói rằng Moscow sẽ tận dụng ưu thế và tiếp tục tấn công quân đội Ukraine.

“Một phân tích về tình hình quân đội Ukraine cho thấy trong mùa xuân và mùa hè, đối phương đã dồn toàn bộ nỗ lực để làm chậm bước tiến của chúng tôi nhưng phải gánh chịu tổn thất nặng nề” - ông Gerasimov nói.

Theo ông, Moscow hiện kiểm soát 99,7% tỉnh Luhansk, 79% tỉnh Donetsk, 74% Zaporizhia và 76% Kherson.

Ukraine cáo buộc Tổng tham mưu quân đội Nga đã “thổi phồng quá mức” các con số liên quan đến lãnh thổ mà Moscow kiểm soát.