Chiến sự Nga - Ukraine 31-8: UAV, tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraine; Kiev bao vây quân Nga tại chiến tuyến nóng nhất ở Donetsk 31/08/2025 08:01

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng khi UAV, tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraine, khiến Ba Lan phải điều máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận; EU nói tịch thu tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine là “không thực tế”.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang dữ dội sau các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine.

UAV, tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraine, khiến Ba Lan phải điều máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng Nga đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine trong ngày 30-8, khiến 1 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Các quan chức và phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các vụ nổ ở nhiều TP trên khắp Ukraine, bao gồm Zaporizhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy.

Một đám cháy bùng phát tại một tòa nhà dân cư ở Zaporizhzhia vào ngày 30-8. Ảnh: CƠ QUAN QUẢN LÝ QUÂN SỰ TỈNH ZAPORIZHZHIA

Không quân Ukraine báo cáo rằng nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga đã được phóng vào các khu vực tiền tuyến của Ukraine.

Không quân Nga đưa tin rằng chỉ trong đêm 29 rạng sáng 30-8, Nga đã phóng 537 UAV tấn công và mồi bẫy loại Shahed vào Ukraine, cùng với 8 tên lửa đạn đạo và 37 tên lửa hành trình.

Lực lượng Ukraine tuyên bố đánh chặn 510 UAV, 6 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình, trong khi 5 tên lửa và 24 UAV tấn công 7 địa điểm khác nhau. Các mảnh vỡ cũng được ghi nhận tại 21 địa điểm.

Tại Zaporizhia, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga đã phá hủy 40 ngôi nhà, 14 tòa nhà chung cư và một số cơ sở công nghiệp. Các báo cáo sơ bộ cho thấy có 1 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương.

Hàng chục UAV tấn công của Nga cũng được báo cáo xuất hiện ở nhiều khu vực, bao gồm cả vùng cực tây của Ukraine.

Nhóm tên lửa đạn đạo thứ hai của Nga đã được phóng vào các TP phía đông Ukraine vào khoảng 5 giờ sáng 30-8 (giờ địa phương). Cảnh báo không kích đã vang lên khắp mọi nơi ở Ukraine trong suốt đêm.

Trước các tấn công của Nga vào Ukraine, Không quân Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận nước này vào khoảng 5 giờ sáng.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine nói bao vây Nga tại khu vực nóng nhất tiền tuyến Donetsk

Ngày 30-8, người phát ngôn quân đội Ukraine - ông Viktor Trehubov nói rằng lực lượng Nga đã bị quân đội Ukraine bao vây gần làng Dobropillia ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị Nga tiến thẳng về Dobropillia đã bị cắt đứt và bao vây. Vì vậy, họ sẽ không ở lại đó lâu hơn nữa” - ông Trehubov nói.

Theo Kyiv Independent, làng Dobropillia, ở chiến tuyến phía đông bắc TP Pokrovsk, hiện là khu vực nóng nhất của tiền tuyến.

Theo Ukrinform, kể từ đầu chiến sự, tổn thất của Nga ở chiến trường Ukraine là khoảng 1.081.330 binh sĩ, bao gồm 850 binh sĩ thương vong trong 24 giờ qua.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

EU: Tịch thu tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine là “không thực tế”

Ngày 30-8, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại - bà Kaja Kallas nói rằng EU sẽ xem xét cách sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để cuối cùng có thể tài trợ cho quốc phòng và tái thiết hậu chiến của Ukraine, nhưng việc tịch thu ngay bây giờ là không khả thi về mặt chính trị.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại Kaja Kallas. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

EU đã đóng băng khoảng 210 tỉ euro (245,85 tỉ USD) tài sản của Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Ukraine và một số thành viên EU, bao gồm Estonia , Lithuania và Ba Lan, đã thúc đẩy việc tịch thu ngay lập tức số tiền này để bù đắp khoản thâm hụt ngân sách hàng tỉ euro của Ukraine cho năm tới. Tuy nhiên, Pháp, Đức và Bỉ - những nước nắm giữ phần lớn tài sản - đã phản đối.

Phát biểu sau cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Đan Mạch, bà Kallas cho biết tất cả thành viên đều đồng ý rằng “không thể tưởng tượng được việc Nga sẽ lại nhận được số tiền này trừ khi họ bồi thường đầy đủ cho Ukraine” về thiệt hại chiến sự.

“Chúng tôi không thấy họ trả tiền bồi thường. Vì vậy, chúng tôi cần có một chiến lược về cách sử dụng tài sản khi chiến sự kết thúc” - bà Kallas nói thêm.

Kể từ năm 2022, hơn 300 tỉ USD dự trữ ngân hàng trung ương Nga đã bị phong tỏa, với phần lớn được giữ tại kho lưu ký Euroclear của Bỉ.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nhấn mạnh rằng việc tịch thu các khoản tiền này hiện không phải là lựa chọn.

“Những tài sản đó được bảo vệ vững chắc theo luật quốc tế. Việc tịch thu chúng sẽ gây ra bất ổn tài chính hệ thống và làm suy giảm niềm tin vào đồng euro” - ông Prevot nói.

Ông Prevot cũng bác bỏ các đề xuất thay đổi chiến lược đầu tư để tạo ra lợi nhuận cao hơn từ các tài sản bị phong tỏa, cho rằng những động thái như vậy sẽ quá rủi ro về mặt tài chính và pháp lý.

Hãng Reuters hồi tháng 2 dẫn nguồn tin rằng Nga trước đây đã phát tín hiệu có thể chấp nhận việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa cho tái thiết, nhưng sẽ yêu cầu một phần số tiền được chuyển đến các khu vực do Moscow kiểm soát.

Nga: Ukraine mất 1.390 binh sĩ trong một ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin tổn thất của Ukraine trên chiến trường trong ngày 30-8 là 1.390 binh sĩ, theo hãng thông tấn TASS. Ngoài ra, Ukraine cũng mất 28 khẩu pháo và một xe tăng.

Trong khi đó, quân đội Nga ngày qua đã giành quyền kiểm soát Kamyshevakha thuộc Donetsk.

Ngày qua, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov nói rằng các lực lượng Nga đang triển khai một cuộc “tấn công liên tục” trên gần như toàn bộ các hướng của chiến tuyến.

Theo ông Gerasimov, Moscow hiện kiểm soát 99,7% tỉnh Luhansk, 79% tỉnh Donetsk, 74% Zaporizhia và 76% Kherson.

Quân đội Nga cũng tấn công các kho đạn dược và cơ sở lưu trữ UAV, các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 152 khu vực của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 quả bom dẫn đường, 4 tên lửa Neptune và 233 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.