Nga nói sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Taliban ở Afghanistan 31/08/2025 06:12

(PLO)- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói rằng Moscow sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Taliban ở Afghanistan, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố và sản xuất ma túy.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói rằng Moscow sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Taliban ở Afghanistan, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố và sản xuất ma túy, đài RT đưa tin ngày 30-8.

Trong một bài viết đăng trên tờ Rossiyskaya Gazeta ngày 29-8, ông Shoigu khẳng định Nga quan tâm đến việc giúp Afghanistan giành lại vị thế một “nhà nước độc lập, có chủ quyền, không còn khủng bố, chiến tranh và ma túy”.

Ông Shoigu chỉ trích các nước phương Tây vì “đã chính trị hóa viện trợ nhân đạo và cản trở tiến trình khôi phục Afghanistan”.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

“Phương Tây đang cố tình kéo lùi sự phát triển của Afghanistan, vì họ chỉ cung cấp viện trợ khi điều đó phục vụ lợi ích riêng của họ” - ông Shoigu viết.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga lưu ý rằng khoảng 9 tỉ USD tài sản nhà nước Afghanistan đang bị đóng băng ở nước ngoài, số tiền này lẽ ra có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế.

Theo ông Shoigu, Taliban đã đạt tiến bộ trong việc hạn chế sản xuất ma túy và chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, ông cảnh báo về “những bằng chứng cho thấy các tay súng từ khu vực khác đang được đưa vào Afghanistan” và cáo buộc rằng các hoạt động này có thể do tình báo phương Tây dàn dựng nhằm gây bất ổn gần Nga, Trung Quốc và Iran.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng với các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn còn hiệu lực, cùng những vấn đề tồn tại về ma túy và khủng bố, Afghanistan vẫn phải nỗ lực rất nhiều để ổn định tình hình trong nước.

“Nga sẵn sàng hỗ trợ Taliban trong vấn đề này, bao gồm việc phát triển hợp tác chống khủng bố và chống ma túy. Chúng tôi kỳ vọng sự phối hợp này, cùng với sự ủng hộ toàn diện từ các quốc gia láng giềng của Afghanistan, sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế và thịnh vượng của nước này” - ông Shoigu nói.

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2021 sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Đông này.

Vào tháng 7, Nga trở thành quốc gia đầu tiên công nhận chính quyền Taliban, sau khi Moscow loại Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, viện dẫn tiến bộ của lực lượng này trong việc chống lại các nhóm cực đoan trong khu vực.