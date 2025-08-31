Tổng tham mưu Nga tuyên bố tấn công Ukraine liên tục trên toàn chiến tuyến 31/08/2025 05:45

(PLO)- Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov nói rằng Moscow sẽ tận dụng ưu thế và tiếp tục tấn công quân đội Ukraine trên toàn chiến tuyến.

Ngày 30-8, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov nói rằng Moscow sẽ tận dụng ưu thế và tiếp tục tấn công quân đội Ukraine, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-8, ông Gerasimov cho biết các lực lượng Nga đang triển khai một cuộc “tấn công liên tục” trên gần như toàn bộ các hướng của chiến tuyến.

“Một phân tích về tình hình quân đội Ukraine cho thấy trong mùa xuân và mùa hè, đối phương đã dồn toàn bộ nỗ lực để làm chậm bước tiến của chúng ta nhưng phải gánh chịu tổn thất nặng nề” - ông Gerasimov nói.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov. Ảnh: RIA NOVOSTI

“Kết quả là, Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải điều chuyển các đơn vị tinh nhuệ nhất từ hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để ‘vá lỗ hổng’. Hôm nay, thế chủ động chiến lược hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga” - theo tướng Nga.

Theo ông Gerasimov, cuộc tấn công của Nga đi kèm với những đòn tập kích “quy mô lớn” thường xuyên vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine.

“Trong giai đoạn mùa xuân - mùa hè, đã có 76 cơ sở quan trọng bị tấn công như vậy” - Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói thêm.

Các đòn hỏa lực quy mô lớn tiếp tục được triển khai có chọn lọc, chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Ukraine, ông Gerasimov lưu ý.

Theo ông, Moscow hiện kiểm soát 99,7% tỉnh Luhansk, 79% tỉnh Donetsk, 74% Zaporizhzhia và 76% Kherson.

Tướng Gerasimov cũng nhấn mạnh rằng những bước tiến trên chiến trường sẽ không thể có được nếu thiếu “việc cung ứng kịp thời” các loại “vũ khí chính xác cao, tên lửa, đạn dược, vũ khí và trang bị quân sự” do ngành công nghiệp Nga sản xuất.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Gerasimov.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Ukraine - ông Viktor Trehubov ngày 30-8 cho biết lực lượng Ukraine đã giành được một số kết quả trên chiến tuyến, ngăn Nga chiếm mục tiêu ở tỉnh Donetsk và chặn bước tiến sâu hơn của Moscow vào Dnipropetrovsk.

Theo ông Trehubov, tại một khu vực, quân Ukraine đã bao vây các đơn vị Nga.