Ông Trump: 'Không chắc' sẽ có thượng đỉnh Putin-Zelensky 31/08/2025 07:10

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chưa chắc diễn sẽ ra hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky, nhưng khẳng định khả năng có cuộc gặp 3 bên và để ngỏ phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tờ Daily Caller ngày 30-8 đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các thông tin liên quan tiến trình hòa bình Nga-Ukraine. Cuộc phỏng vấn được thực hiện một ngày trước đó.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rằng ông “không chắc” liệu hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có diễn ra hay không.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine “sẽ diễn ra”, dù không nói rõ thời điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi phỏng vấn nhà báo Reagan Reese (trang phục màu đen) của tờ Daily Caller tại Phòng Bầu dục vào ngày 29-8. Ảnh: WHITE HOUSE

“Gặp ba bên thì sẽ có, còn song phương thì tôi không chắc. Nhưng rồi sẽ có. Vấn đề là đôi khi người ta chưa sẵn sàng” - ông Trump nói về thượng đỉnh Putin-Zelensky.

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng sử dụng máy bay Mỹ trong một cơ chế bảo đảm an ninh nhằm chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

“Có thể chúng tôi sẽ làm gì đó. Tôi muốn thấy cuộc chiến này sớm được chấm dứt. Đây không phải là binh sĩ Mỹ, nhưng mỗi tuần có tới 5.000-7.000 người, phần lớn là thanh niên, thiệt mạng. Nếu có thể ngăn điều đó chỉ bằng việc cho máy bay tuần tra trên không mỗi lúc một lần, thì phần lớn nỗ lực vẫn sẽ do châu Âu đảm trách, còn chúng tôi sẽ hỗ trợ" - ông Trump nói.

“Tôi không nghĩ vấn đề có thể được giải quyết nếu thiếu một sự bảo đảm an ninh nào đó. Chúng ta sẽ không đưa quân hay làm gì thêm, nhưng nếu có thể hỗ trợ châu Âu thì chúng tôi sẽ làm” - ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng nhấn mạnh xung đột ở Ukraine “không phải là cuộc chiến của Mỹ”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Trump cho rằng phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ không đồng nghĩa với việc cho Kiev gia nhập hoặc được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo hộ. Tuy vậy, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của châu Âu.