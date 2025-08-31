Ba Lan điều máy bay chiến đấu bảo vệ không phận khi Nga không kích dồn dập Ukraine 31/08/2025 08:57

(PLO)- Không quân Ba Lan điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận sau các cuộc tấn công dồn dập của Nga trên khắp Ukraine vào sáng 30-8.

Ngày 30-8, Không quân Ba Lan cho biết đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận sau các cuộc tấn công dồn dập của Nga trên khắp Ukraine.

Việc điều động diễn ra vào 5 giờ sáng 30-8 (giờ địa phương).

“Theo đúng các quy trình hiện hành, Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang đã triển khai toàn bộ lực lượng và phương tiện sẵn có trong quyền chỉ huy; các cặp tiêm kích trực chiến đã được xuất kích, còn các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất” - Không quân Ba Lan thông báo trên mạng xã hội X.

Theo không quân Ba Lan, những biện pháp này nhằm “đảm bảo an ninh tại các khu vực giáp ranh với vùng đang bị đe dọa”.

“Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang tiếp tục giám sát tình hình hiện tại, và các lực lượng cùng phương tiện trực thuộc luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để phản ứng ngay lập tức” - thông báo cho biết thêm.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ba Lan. Ảnh: Airman 1st Class Zachary Wright/U.S. Air Force

Ngày 30-8, chính quyền các địa phương ở Ukraine báo cáo rằng Nga đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine, khiến 1 người thiệt mạng và 34 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Các quan chức và phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các vụ nổ ở nhiều TP trên khắp Ukraine, bao gồm Zaporizhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy.

Hàng chục UAV tấn công của Nga cũng được báo cáo xuất hiện ở nhiều khu vực, bao gồm vùng cực tây của Ukraine.

Bình luận về cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30-8 cáo buộc Moscow “lợi dụng quãng thời gian chuẩn bị cho cuộc họp cấp lãnh đạo để tổ chức các cuộc tấn công ồ ạt mới”.

“Cách duy nhất để mở lại cánh cửa cho ngoại giao là những biện pháp cứng rắn đối với tất cả những ai đang tài trợ cho quân đội Nga, cùng với các lệnh trừng phạt hiệu quả nhằm trực tiếp vào Moscow, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và năng lượng" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

"Cuộc chiến này sẽ không dừng lại chỉ bằng các tuyên bố chính trị; cần có những bước đi thực tế. Chúng ta trông đợi hành động từ Mỹ, châu Âu và toàn thế giới” - theo ông Zelensky.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.