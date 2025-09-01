Chiến sự Nga - Ukraine 1-9: UAV Nga oanh tạc khắp Ukraine; Kiev nói Moscow chịu tổn thất lớn trong chiến dịch xuân-hè 01/09/2025 07:29

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 77 cuộc giao tranh trong ngày; Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn phía nam Donetsk; Ukraine nói Nga tổn thất hơn 291.000 binh sĩ trong chiến dịch xuân-hè; Thủ tướng Đức dự đoán tương lai xung đột Nga-Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang dữ dội với các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine.

UAV Nga oanh tạc khắp Ukraine; Kiev tấn công cơ sở phòng không Nga ở Crimea

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 31-8 Ukraine và Nga đã có 77 cuộc giao tranh trên bốn mặt trận.

Theo bộ này, từ lãnh thổ Nga, quân Moscow đã pháo kích vào nhiều khu định cư ở khu vực biên giới của Ukraine, bao gồm tỉnh Chernihiv và tỉnh Sumy.

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày 31-8 đã làm 5 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Một tòa nhà ở tỉnh Kherson bị trúng không kích vào ngày 31-8. Ảnh: Oleksandr Prokudin/Telegram

Nga cũng đã phát động một làn sóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ồ ạt vào Ukraine chỉ trong một đêm, với các cuộc tấn công và vụ nổ được báo cáo ở các tỉnh Zaporizhzhia, Dnipro, Kherson, Odessa và nhiều nơi khác.

Theo quân đội Ukraine, Lực lượng Không quân Nga đã triển khai 142 UAV tấn công và mồi bẫy loại Shahed trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua, trong đó Kiev tuyên bố đã chặn 126 UAV.



Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin báo cáo về 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga. 9 ngôi nhà, các cơ sở y tế và giáo dục, 1 tòa nhà hành chính, ô tô và 1 trạm xăng cũng bị hư hại.

Tại tỉnh Zaporizhia, 1 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương trong TP Zaporizhia và các khu vực lân cận. Chính quyền địa phương đã nhận được 382 báo cáo về thiệt hại đối với nhà cửa, căn hộ, trang trại, nhà để xe, ô tô, cơ sở hạ tầng thiết yếu và cơ sở hạ tầng xã hội, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương tại tỉnh này trong ngày qua.

Tỉnh Odessa đã hứng chịu 1 cuộc tấn công dữ dội vào cơ sở hạ tầng năng lượng. TP Chornomorsk và các vùng lân cận chịu thiệt hại nặng nề nhất. 1 người bị thương, nhà cửa và các tòa nhà hành chính bị hư hại. Theo chính quyền địa phương, hơn 29.000 hộ gia đình đã bị mất điện do vụ tấn công.

Tỉnh Dnipropetrovsk ghi nhận 2 người bị thương trong 1 cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Tỉnh trưởng Serhii Lysak cho biết nhiều nhà riêng, 2 tòa nhà dân cư, đường dây điện và đường ống dẫn khí đã bị hư hại.

Tỉnh Sumy báo cáo về 2 người bị thương trong các cuộc không kích và tấn công của Nga bằng UAV.

. Cũng trong ngày 31-8, đơn vị đặc nhiệm Phantoms của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết đã tấn công cơ sở hạ tầng phòng không của Nga ở bán đảo Crimea.

DIU tuyên bố nhắm vào hệ thống radar Utyos-T, kính viễn vọng vô tuyến RT-70, tổ hợp mái vòm Glonass, radar trên không MR-10M1 Mys và radar 96L6-AP của hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine bác tuyên bố của Nga về thành công trên chiến trường

Ngày 31-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng chiến dịch xuân-hè 2025 của Nga đã kết thúc “gần như không đạt được gì”, đồng thời bác bỏ những tuyên bố gần đây Moscow về thành công trên chiến trường, theo Kyiv Independent.

“Sau ba năm rưỡi tiến hành các cuộc tấn công toàn diện, thêm một đợt tấn công ‘theo mùa’ nữa của Nga đã kết thúc với gần như không có gì” - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên Facebook.

Tuyên bố của Ukraine được đưa ra nhằm đáp lại phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - ông Valery Gerasimov rằng lực lượng Nga đang nắm lợi thế chiến lược trên chiến trường.

Theo ông Gerasimov, Moscow hiện kiểm soát 99,7% tỉnh Luhansk, 79% tỉnh Donetsk, 74% Zaporizhia và 76% Kherson.

“Các con số mà lực lượng Nga đưa ra về lãnh thổ mà Moscow đã bị phóng đại nặng nề” - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

“Kết quả duy nhất được kiểm chứng 100% mà Nga đạt được kể từ đầu năm 2025 chính là tổn thất của họ với hơn 291.000 binh sĩ” - tuyên bố cho biết thêm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất ở tỉnh Donetsk.

“Đặc biệt ở hướng Pokrovsk, nơi họ tập trung nỗ lực chính nhưng không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào” - ông Zelensky nói thêm.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn phía nam Donetsk

Ngày 31-8, ông Denis Pushilin - lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm - nói rằng khi lực lượng Ukraine bị đánh bật khỏi khu định cư Kamyshevakha, toàn bộ lãnh thổ miền nam Donetsk đã được giải phóng, theo hãng thông tấn TASS.

“Địa điểm cuối cùng còn lại đã được giành lại. Giờ đây, tất cả các TP và khu dân cư của chúng ta ở phía nam Donetsk đã được giải phóng. Đây là một kết quả quan trọng. Đặc biệt cảm ơn tất cả binh sĩ của chúng ta, toàn bộ các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông” - ông Pushilin nói.

Theo ông Pushilin, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Đông của Nga tiếp tục tiến quân trên lãnh thổ tỉnh Dnepropetrovsk.

“Họ đang củng cố vị trí của mình ngay tại tỉnh Dnepropetrovsk, qua đó tạo điều kiện để đảm bảo an ninh cho các khu dân cư của chúng ta” - ông Pushilin nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thủ tướng Đức: Xung đột Nga-Ukraine sẽ còn kéo dài

Ngày 31-8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự đoán xung đột Nga-Ukraine sẽ còn kéo dài, bởi hầu hết các cuộc chiến chỉ kết thúc khi có thất bại quân sự hoặc sụp đổ kinh tế - một kịch bản mà ông không thấy xảy ra với cả Moscow lẫn Kiev.

“Tôi đang tự chuẩn bị tinh thần cho việc cuộc chiến này sẽ kéo dài” - ông Merz nói với đài truyền hình công cộng Đức ZDF.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Phát biểu của ông Merz được đưa ra một ngày trước thời hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Merz cũng lưu ý rằng hòa bình không thể đạt được “với cái giá là sự đầu hàng của Ukraine”, cảnh báo rằng Nga sẽ muốn nhắm đến một quốc gia khác ở châu Âu.

“Rồi sẽ đến lượt chúng ta. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông Merz nói.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của thủ tướng Đức.