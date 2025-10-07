Nhà Ngoại trưởng New Zealand bị người biểu tình đập phá 07/10/2025 08:49

(PLO)- Nhiều người tập trung biểu tình và đập phá nhà riêng của Ngoại trưởng New Zealand sau khi ông nêu quan điểm không công nhận nhà nước Palestine.

Ngày 7-10, cảnh sát New Zealand cho biết đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc dùng xà beng đập vỡ cửa sổ nhà của Ngoại trưởng nước này - ông Winston Peters, theo tờ Guardian.

Ông Peters đã đăng lên mạng xã hội vào tối 6-10 rằng có một người tham gia biểu tình đã đập vỡ cửa sổ nhà riêng của ông ở TP Auckland khiến kính vỡ rơi trúng con chó của ông đang nằm bên cửa sổ.

Người biểu tình bên ngoài nhà Ngoại trưởng Winston Peters ở Auckland (New Zealand). Ảnh: THE POST

Theo ông Peters, lúc xảy ra vụ việc, ông không có ở nhà nhưng vợ ông và một vị khách của ông thì đang ở trong nhà. Ông Peters cho biết người đập cửa sổ này còn để lại một tờ giấy trên cửa sổ với dòng chữ “Chào mừng đến với thế giới thực”.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters. Ảnh: MARK MICHELL

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng New Zealand đã chịu áp lực từ các nhóm biểu tình và đảng đối lập trong những ngày gần đây sau khi ông tuyên bố New Zealand sẽ không theo chân Úc, Anh và Canada trong việc công nhận nhà nước Palestine. Các cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài nhà riêng của ông ở Auckland.

Lãnh đạo cảnh sát TP Auckland - ông Sunny Patel cho biết một người đàn ông 29 tuổi được cho là chịu trách nhiệm về vụ việc này đã đầu thú với cảnh sát và sẽ ra hầu tòa án Auckland vào ngày 10-10 với cáo buộc trộm cắp.

Ông Patel cho biết chính quyền công nhận quyền biểu tình hợp pháp nhưng không dung túng cho hành động biểu tình gây thiệt hại tài sản.