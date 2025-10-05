VIDEO: Biểu tình ở Georgia leo thang, đám đông xông vào dinh tổng thống 05/10/2025 07:39

(PLO)- Biểu tình ở Georgia sau bầu cử địa phương biến căng thẳng khi đám đông xông vào dinh tổng thống, cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay đối phó.

Tối 4-10, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập ở thủ đô Tbilisi (Georgia) sau cuộc bầu cử chính quyền ở quốc gia này. Đám đông đã tràn vào khuôn viên dinh tổng thống, dẫn tới xô xát với cảnh sát, đài RT đưa tin.

Các đoạn video từ hiện trường vụ biểu tình ở Georgia cho thấy một số người trèo qua hàng rào dinh tổng thống, phá dỡ một số phần hàng rào và xông vào trong.

Lực lượng an ninh được trang bị chống bạo động đã dùng dùi cui, hơi cay, vòi rồng và bình xịt hơi cay để đối phó, trong khi người biểu tình dựng rào chắn và ném vật cứng.

Video đám đông biểu tình bên ngoài dinh tổng thống Georgia ở thủ đô Tbilisi tối 4-10. Nguồn: RT

Sau khi bị đẩy lùi khỏi dinh tổng thống, một số nhóm đeo mặt nạ tiếp tục đập phá quán cà phê và cơ sở thương mại gần đó, đốt bàn ghế và làm hư hại tài sản.

Cuộc biểu tình ở Georgia nổ ra sau khi Thủ tướng Georgia - ông Irakli Kobakhidze công bố cho thấy đảng cầm quyền Georgian Dream dẫn trước trong cuộc bầu cử chính quyền trên toàn quốc. Trong khi đó, phe đối lập đã kêu gọi tẩy chay một phần cuộc bầu cử và tuyên bố sẽ tiến hành một “cuộc cách mạng hòa bình”.

Georgia từng chứng kiến nhiều đợt bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội cuối năm ngoái, khi phe đối lập tổ chức biểu tình phản đối kết quả và kêu gọi bầu cử lại.

Chính quyền Georgia nhiều lần cho rằng các lực lượng bên ngoài tìm cách can thiệp và kích động biểu tình.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Kobakhidze cũng phát biểu rằng “các cơ quan đặc biệt nước ngoài” bị nghi đã tài trợ cho những hoạt động này, song không nêu rõ là nước nào.