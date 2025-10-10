Nhà Trắng lên tiếng chuyện ông Trump không được trao Nobel Hòa bình 10/10/2025 20:42

(PLO)- Nhà Trắng không hài lòng với quyết định của Ủy ban Nobel về giải Nobel Hòa bình 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không được trao giải thưởng này.

Ngày 10-10, Nhà Trắng có phát ngôn cho thấy sự bất mãn với quyết định của Ủy ban Nobel trao giải Nobel Hòa bình cho nhà hoạt động người Venezuela – bà Maria Corina Machado, thay vì Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người. Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không có ai giống ông ấy, có thể giải quyết những điều khó khăn chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình" – người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 8-10. Ảnh: AFP

"Ủy ban Nobel đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình” – ông Cheung nói thêm.

Ủy ban Nobel chưa bình luận về quan điểm này của Nhà Trắng.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Nobel Na Uy công bố Giải Nobel Hòa bình năm 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado, vì những đóng góp của bà trong việc thúc đẩy các quyền cho người dân Venezuela.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump nhiều lần nhắc đến khả năng ông được trao Nobel Hòa bình. Ông tuyên bố đã giải quyết 8 cuộc chiến trong thời gian đảm nhiệm cương vị tổng thống Mỹ và khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Theo Reuters, ông Trump từng nói rằng nếu ông không nhận được giải này, đó sẽ là một "sự xúc phạm lớn" đối với nước Mỹ.