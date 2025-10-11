Anh, Pháp, Đức thúc đẩy quá trình chuyển tài sản đóng băng Nga cho Ukraine 11/10/2025 06:11

(PLO)- Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức nhất trí thúc đẩy việc chuyển giá trị tài sản đóng băng Nga cho Ukraine với sự phối hợp của Mỹ.

Trong cuộc điện đàm ngày 10-10, lãnh đạo ba nước Anh, Pháp, Đức đã nhất trí về việc sử dụng giá trị tài sản đóng băng Nga để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trong một thông cáo do chính phủ Đức công bố, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức cho biết họ sẽ thực hiện việc này với sự hợp tác của Mỹ.

"Chúng tôi sẵn sàng tiến tới việc sử dụng, theo cách phối hợp, giá trị của các tài sản có chủ quyền của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ lực lượng vũ trang của Ukraine và do đó đưa Nga vào bàn đàm phán" - thông cáo về cuộc điện đàm của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu rõ.

"Chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện điều này với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ” - theo thông cáo.

Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: TASS

Trong diễn biến cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về việc "sử dụng hợp lý" các tài sản đóng băng Nga với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde.

"Chúng tôi đã thảo luận về cách đảm bảo sử dụng hợp lý các tài sản đóng băng Nga để bảo vệ trước cuộc chiến của Nga và giúp tái thiết cuộc sống ở Ukraine. Có nhiều giải pháp để thực hiện điều này” - ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi châu Âu cần có thêm ý chí chính trị để thực hiện điều này.

Trong một bài đăng sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về việc sử dụng các tài sản đóng băng Nga cho nhu cầu quốc phòng và tái thiết Ukraine sau các cuộc không kích của Nga.

"Chúng tôi đang tiến gần hơn đến quyết định về các tài sản này và tôi xin cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ" - ông Zelensky cho hay.

Ngày 1-10, Ukraine cho biết đã nhận khoản vay 4 tỉ euro (tức khoảng 4,7 tỉ USD) từ Liên minh châu Âu (EU), được trích từ tài sản bị phong tỏa của Nga để chi cho an sinh, quốc phòng và tái thiết.

Đây là sáng kiến của G7 nhằm tăng nguồn thu cho Ukraine trong bối cảnh xung đột.

Nga nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc châu Âu dùng tài sản đóng băng Nga để tái thiết Ukraine. Ngày 8-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow sẽ áp dụng "các biện pháp trả đũa rất khắc nghiệt" nếu EU thúc đẩy kế hoạch chuyển giao tài sản đóng băng Nga cho Ukraine, theo hãng thông tấn Anadolu.

"Các quan chức châu Âu đang cố gắng trắng trợn bỏ túi tiền của Nga và họ tin rằng càng nhiều thì càng có lợi" - bà Zakharova nói với các phóng viên tại Moscow.

“Tuy nhiên, kế hoạch cho vay gian lận mà họ đang thúc đẩy (đối với Kiev) đã chỉ khiến nhiều thủ đô châu Âu phản ứng một cách hết sức yếu ớt. Dù vậy, ham muốn gian lận vẫn phải nhường chỗ cho nỗi lo sợ về hậu quả pháp lý và các biện pháp trả đũa. Tôi xin nhắc lại, những biện pháp này sẽ vô cùng nghiêm khắc” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của các nước phương Tây nhằm chiếm đoạt dự trữ của Nga sẽ "phá hủy trật tự tài chính và kinh tế toàn cầu" và làm sâu sắc thêm "chủ nghĩa ly khai kinh tế".