Có tin Mỹ cân nhắc tiếp tục trừng phạt Nga vì chiến sự Ukraine 26/10/2025 06:03

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin chính quyền Mỹ hiện đang cân nhắc loạt biên pháp trừng phạt nhằm vào Nga nếu Moscow vẫn không ngồi vào bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Hãng tin Reuters ngày 25-10 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực chủ chốt trong nền kinh tế Nga, nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Một quan chức Mỹ cho biết một số biện pháp trừng phạt mới có thể nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga và cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu dầu.

Tuần trước, các quan chức Ukraine đã đề xuất thêm các biện pháp mà Mỹ có thể áp dụng, trong đó có việc loại toàn bộ ngân hàng Nga khỏi hệ thống giao dịch bằng đồng USD. Tuy nhiên, chưa rõ Washington có cân nhắc nghiêm túc đề xuất này hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Một số thượng nghị sĩ Mỹ cũng đang thúc đẩy thông qua dự luật trừng phạt Moscow vốn đã bị đình trệ từ lâu.

Theo nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, ông Trump sẵn sàng ủng hộ dự luật này, nhưng việc thông qua trong tháng này là khó xảy ra. Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ cũng đã nói với những người đồng cấp châu Âu rằng Washington ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để mua vũ khí Mỹ cho Kiev.

Mỹ cũng đã có các cuộc thảo luận nội bộ ban đầu về việc tận dụng tài sản Nga bị phong tỏa tại Mỹ để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, 2 quan chức Mỹ cho biết.

Dù chưa rõ Washington có thực sự thực hiện những động thái này trong thời gian tới hay không. Song điều đó cho thấy chính quyền ông Trump đang nắm trong tay một “bộ công cụ” trừng phạt hoàn thiện, sẵn sàng gia tăng áp lực lên Moscow.

Theo Reuters, các đồng minh châu Âu hy vọng Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Moscow.

Một quan chức cấp cao của Washington nói với Reuters rằng ông muốn các nước châu Âu thực hiện bước đi lớn tiếp theo đối với Nga, có thể là trừng phạt hoặc áp thuế bổ sung.

Một nguồn tin khác cho biết ông Trump có khả năng “tạm ngưng” vài tuần để quan sát phản ứng của Moscow sau lệnh trừng phạt hôm 22-10.

Ông Trump cho biết khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30-10 tới, việc Bắc Kinh mua dầu Nga có thể được đưa ra thảo luận.

Chính quyền Mỹ và Nga đều chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.