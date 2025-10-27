Đàm phán giữa đặc phái viên Nga và Nhà Trắng kéo dài sang ngày thứ 3 27/10/2025 08:12

Ngày 26-10 tại Mỹ, cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga do đặc phái viên Nga phụ trách kinh tế hàng đầu của Nga - ông Kirill Dmitriev dẫn đầu và đại diện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước sang ngày thứ ba theo đài RT.

Đặc phái viên Nga cho biết trên Telegram rằng phái đoàn Nga đang tích cực trao đổi để truyền đạt lập trường của Moscow tới các đối tác Mỹ.

“Chúng tôi đang truyền đạt rõ ràng lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chỉ có đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau mới đem lại kết quả. Mọi nỗ lực gây sức ép lên Nga đều vô nghĩa” - ông Dmitriev nhấn mạnh.

Trợ lý của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: SPUTNIK

Đặc phái viên Nga cho rằng xung đột ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng cách loại bỏ tận gốc nguyên nhân của nó.

Ông Dmitriev cho biết phái đoàn Nga cũng đã trao đổi về tình hình trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến chiến sự tiền tuyến, và cho rằng một số bên đang tìm cách che giấu hoặc bóp méo thông tin này trước giới lãnh đạo Mỹ.

“Về kinh tế, chúng tôi đã giải thích rằng nền kinh tế Nga hiện đang trong tình trạng ổn định” - ông Dmitriev nói, lưu ý rằng đồng ruble là đồng tiền "thành công nhất trong năm nay", khi tăng khoảng 40% so với USD.

Ngoài ra, phái đoàn Nga cũng đã thông báo cho phía Mỹ về tình hình chiến sự ở Ukraine, bao gồm những diễn biến mới nhất được công bố trong cuộc họp giữa ông Putin và Bộ Tổng tham mưu Nga sáng 26-10, ông Dmitriev cho biết.

Trong cuộc họp này, “Tổng thống Putin được báo cáo rằng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây gần TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), và 5.500 binh sĩ khác gần làng Krasnoarmeysk (Pokrovsk, tỉnh Donetsk)” - ông Dmitriev nói.

Trợ lý của tổng thống Nga cũng cho biết phía Mỹ đã được thông báo về việc Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik.

“Điều quan trọng là những thông tin này phải được truyền đạt trực tiếp tới giới lãnh đạo và các quan chức chủ chốt trong chính quyền tổng thống Mỹ” - ông Dmitriev nói thêm.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Dmitriev.

Chuyến thăm của phái đoàn Nga diễn ra sau khi Tổng thống Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tổng thống Putin tại Hungary.

Ông Trump nói rằng “không cảm thấy rằng sẽ đạt được điều cần đạt được” trong cuộc gặp, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các tuyến giao tranh hiện nay trong xung đột Nga - Ukraine.