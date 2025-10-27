Ba Lan bắt 2 công dân Ukraine với cáo buộc làm gián điệp cho Nga 27/10/2025 17:22

(PLO)- Giới chức an ninh Warsaw cáo buộc 2 công dân Ukraine là gián điệp, bán thông tin các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ba Lan cho tình báo Nga; Moscow chưa lên tiếng.

Giới chức an ninh Ba Lan cho biết nước này đã bắt giam 2 công dân Ukraine với cáo buộc làm gián điệp, hỗ trợ các hoạt động “chiến tranh lai” của Nga chống lại Ukraine và Ba Lan, đài Polskie Radio đưa tin.

Sáng 27-10, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Điều phối viên lực lượng mật vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết 2 công dân Ukraine nằm trong số 8 đối tượng bị giới chức Ba Lan bắt giữ trong một đợt càn quét những đối tượng làm việc cho tình báo nước ngoài.

Ông Siemoniak cho rằng các đối tượng này là “những điệp viên kiểu mới – những người hoạt động một lần”, được tuyển dụng thông qua các nền tảng mạng xã hội và thường được trả bằng tiền điện tử.

Bộ trưởng Nội vụ kiêm Điều phối viên lực lượng mật vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak trả lời phỏng vấn trên đài ﻿Polskie Radio﻿ sáng 27-10. Ảnh: POLSKIE RADIO

Viết trên mạng xã hội X chiều 27-10, ông Jacek Dobrzyński – người phát ngôn của ông Siemoniak – cho biết 2 công dân Ukraine bao gồm một nam giới, 32 tuổi và một nữ giới, 34 tuổi bị bắt khi “đang thực hiện các nhiệm vụ tình báo, gồm cả việc trinh sát tiềm lực quân sự của Ba Lan và lắp đặt các thiết bị giám sát bí mật các cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Đây là các cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Ba Lan, gồm cả các hệ thống đường giao thông phục vụ hậu cần và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm với Nga.

Vụ bắt giữ do Cục Phản gián quân sự phối hợp cùng Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan phối hợp thực hiện tại TP Katowice (miền nam Ba Lan) hôm 14-10. Hai đối tượng này bị điều tra với cáo buộc gián điệp và sẽ bị giam giữ trong 3 tháng tới để chờ xét xử. Nếu bị kết tội, hai người này có thể đối diện bản án lên tới 8 năm tù, theo kênh TVP World.

Trước đó, thông tin về đợt bắt giữ 8 đối tượng gián điệp trên đã được Thủ tướng Donald Tusk nhắc tới trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 21-10.

Ba Lan cáo buộc Nga đang tiến hành các hoạt động “chiến tranh lai” chống lại các quốc gia ủng hộ Ukraine bằng các tấn công hoặc kích động phá hoại các cơ sở hạ tầng chiến lược. Moscow đã phủ nhận cáo buộc này.

Nga và Ukraine chưa bình luận sau các tuyên bố ngày 27-10 của giới chức an ninh Ba Lan.