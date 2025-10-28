Hội nghị Cấp cao ASEAN bế mạc, Malaysia trao búa chủ tịch cho Philippines 28/10/2025 19:36

(PLO)- Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Sau 3 ngày làm việc với nhiều hoạt động, chiều 28-10, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia đã bế mạc, theo kênh Channel NewsAsia.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN 2025 - nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, rằng “chúng ta đã khôi phục đối thoại, xây dựng những cây cầu mới và chứng minh rằng cỗ máy ASEAN, khi được dẫn dắt với sự kiên nhẫn và lý trí, vẫn vận hành hiệu quả”.

“Vai trò trung tâm của ASEAN, dù không rực rỡ trên bầu trời, vẫn tồn tại và vững vàng. Mọi thứ không hề sụp đổ, và vai trò trung tâm vẫn giữ được vị thế của nó” - ông Anwar nói.

Tại buổi lễ, Malaysia đã chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN năm 2026 cho Philippines. Thủ tướng Anwar đã trao chiếc búa chủ tịch cho Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos.

“Vào ngày đầu tiên của năm 2026, ASEAN sẽ mở ra một chương mới” - ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trao búa chủ tịch cho Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Malaysia ngày 28-10. Ảnh: ASEAN

Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Malaysia, ông Marcos Jr. công bố Chủ đề Năm ASEAN 2026 là “Cùng chèo lái tới tương lai” với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng, và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương trong khuôn khổ Hội nghị, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN. Quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các đối tác cũng được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Kuala Lumpur về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan .Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tối 28-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn Việt Nam đã rời Kuala Lumpur về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan.