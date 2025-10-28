ASEAN và các đối tác cần hợp tác chặt đối phó áp lực, rủi ro 28/10/2025 05:30

(PLO)- Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, khẳng định mục tiêu của khối trong việc đoàn kết cùng các đối tác để ứng phó những thách thức toàn cầu.

Tiếp nối các hoạt động trong chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 27-10, ngày thứ hai của hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác đã tổ chức loạt sự kiện quan trọng.

ASEAN+3: Cơ chế hợp tác quan trọng

Một trong những hội nghị quan trọng nhất là Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur.

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 27-10. Ảnh: ASEAN

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN+3 đã thông qua Tuyên bố chung 12 điểm về việc tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính khu vực. Các nước đánh giá rằng kể từ khi thiết lập năm 1997, ASEAN+3 đã trở thành cơ chế hợp tác quan trọng với trọng tâm là phát triển các mạng lưới an toàn về kinh tế, tài chính và phát triển khu vực.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Malaysia và cũng là Chủ tịch luân phiên ASEAN - ông Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng ASEAN+3 “phải tăng cường gấp đôi nỗ lực gắn kết và hợp tác”. “Nhiệm vụ của chúng ta rất rõ ràng: bảo đảm tăng trưởng công bằng, thịnh vượng được chia sẻ rộng rãi và tiến bộ mang lại hòa bình” - ông Anwar nói.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh rằng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật cần tăng cường hợp tác với ASEAN để ứng phó tốt hơn với các thách thức mới nổi như chủ nghĩa bảo hộ thương mại và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Hiện nay, chúng ta đang đối mặt những thách thức địa kinh tế mới như chủ nghĩa bảo hộ và việc tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta phải đẩy nhanh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Lee.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thì kêu gọi tất cả các bên duy trì cam kết giải quyết thỏa đáng các khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, cùng nhau bảo vệ thương mại tự do và hệ thống thương mại đa phương, đồng thời phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa bảo hộ, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi thay mặt Thủ tướng Sanae Takaichi dự hội nghị. Ông Motegi nhấn mạnh cam kết của Nhật trong việc tăng cường hợp tác với ASEAN, Trung Quốc và Hàn Quốc trong các lĩnh vực ổn định tài chính và an ninh lương thực.

Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) và Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC) tham dự Hội nghị với tư cách khách mời của Chủ tịch ASEAN.

Giám đốc AMRO - ông Yasuto Watanabe đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Theo ông Watanabe, năm nay, ASEAN+3 đã thể hiện khả năng chống chịu đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt 4,1%.

Tuy nhiên, những yếu tố cản trở đang dần gia tăng. Các biện pháp thương mại sẽ tạo áp lực lớn hơn trong năm tới. AMRO dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại, còn 3,8% vào năm sau.

“Cùng lúc đó, rủi ro đang tăng khi trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu trở nên biến động hơn bao giờ hết. Nền tảng vững chắc của chúng ta là tấm đệm tốt, nhưng không phải là tấm khiên tuyệt đối. Giờ đây, chúng ta phải chuẩn bị cho một thế giới đầy bất định” - ông Watanabe nói.

“Bằng cách mở rộng các nguồn tăng trưởng, chúng ta có thể củng cố khả năng chống chịu của tất cả các nền kinh tế ASEAN+3 trong kỷ nguyên đầy biến động này” - Giám đốc AMRO kêu gọi.

Chương trình của ngày thứ hai Hội nghị Cấp cao ASEAN khép lại với tiệc tối cấp nhà nước do Thủ tướng Anwar và phu nhân Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail chủ trì lúc 9 giờ tối 27-10 (giờ địa phương).

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương

Bên cạnh ASEAN+3, ngày 27-10 diễn ra Hội nghị Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 5 với sự tham dự 15 nền kinh tế - chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Tại đây, lãnh đạo các nước RCEP - gồm thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Úc và New Zealand đã thông qua tuyên bố chung.

Tuyên bố tái khẳng định cam kết đối với các quy tắc và nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng hội nhập khu vực được thúc đẩy trong khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương, với WTO là trung tâm, đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định, khả năng phục hồi và thịnh vượng lâu dài của khu vực; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách WTO một cách mạnh mẽ nhằm bảo đảm tổ chức này có thể phục vụ tốt hơn lợi ích của tất cả các thành viên” - theo tuyên bố chung.

Trước đó cùng ngày cũng diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26. Cuộc họp do thủ tướng Malaysia và tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc ở Malaysia ngày 27-10. Ảnh: YONHAP

Phát biểu tại hội nghị, ông Lee cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và ngăn chặn tình trạng thanh niên trở thành nạn nhân của các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở khu vực Đông Nam Á.

“Các tổ chức tội phạm có tổ chức, như các trung tâm lừa đảo, đang lan rộng ở những khu vực biên giới nơi pháp luật còn lỏng lẻo, và thật đáng tiếc, nhiều thanh niên đã trở thành nạn nhân của tội phạm xuyên quốc gia” - ông Lee nói.

Vị tổng thống nói thêm rằng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với ASEANAPOL (Hiệp hội Cảnh sát trưởng ASEAN) để xóa sổ các trung tâm tội phạm này và bảo đảm tội phạm xuyên quốc gia không thể bén rễ trong khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác về tư pháp hình sự cả song phương lẫn trong khuôn khổ ASEAN.

Sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - ông Datuk Seri Mohamad Hasan cho biết ASEAN và Hàn Quốc cam kết củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thông qua nhiều sáng kiến chung, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như trao đổi thông tin và nỗ lực phòng chống tội phạm mạng.

“Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc đã tồn tại hơn 30 năm và nay được nâng cấp lên tầm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, xét đến quy mô đáng kể trong quan hệ thương mại giữa hai bên” - ông Hasan nói với báo chí.

Chiều 27-10 diễn ra Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN cùng 8 đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Nga và Mỹ.

Tại hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc lần thứ 15, các đại biểu tập trung bàn sự tương hỗ giữa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững.